Eberbach. (cum) Mit dem Umbau des Eberbacher Feuerwehrhauses in der Güterbahnhofstraße soll im April begonnen werden. Deshalb sollen im März innerhalb eines Monats mehrere der alten Gebäude auf dem Gelände abgebrochen werden. "Wir wollen so schnell wie möglich loslegen", sagte Stadtbaumeister Steffen Koch am Donnerstag im Bauausschuss des Gemeinderats. Der Ausschuss vergab die in wenigen Wochen anstehenden Abrissarbeiten einstimmig für 100.000 Euro an die SER GmbH aus Heilbronn. Die Firma ist in Eberbach keine unbekannte: Sie hatte vor sieben Jahren bereits die Gebäude der ehemaligen Firma Siebeck im Schafwiesenweg abgerissen.

Zusätzliche 10.000 Euro veranschlagt das Stadtbauamt für Untersuchungen des Abbruchmaterials auf Schadstoffe. Zudem sind weitere 10.000 Euro für Deckenstützen im stehen bleibenden Altbau eingeplant. Da das Feuerwehrhaus im städtebaulichen Sanierungsgebiet liegt muss die Stadt laut Stadtbaumeister Koch nur rund 40 Prozent der Abrisskosten selbst zahlen. Etwa 60 Prozent übernimmt das Land Baden-Württemberg.

Für den Rohbau, das Dach, Gerüst- und Zimmerarbeiten sowie für 15 große Garagentore fürs Feuerwehrhaus läuft derzeit noch die Ausschreibung. Die Eröffnung der eingegangenen Angebote ist am Mittwoch, 20. Februar.