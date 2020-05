Eberbach. (RNZ) In den Wäldern um Eberbach sind laut Stadtverwaltung in den zurückliegenden Monaten mehrere Mountainbike-Strecken, sogenannte Single-Trails, quer durch den Wald entstanden: Die Strecken führen über Stock und Stein bergab, zum Teil wurden Rampen und Steilkurven angelegt. Das sei ungenehmigt und ohne Absprache mit dem Waldbesitzer passiert, so die Stadtverwaltung. Diese Strecken würden deshalb nun dicht gemacht.

Das Landeswaldgesetz Baden-Württemberg regelt, dass das Radfahren im Wald nur auf geeigneten Wegen und Straßen mit einer Mindestbreite von zwei Metern erlaubt ist. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Auf unbefestigten Trassen, Fußwegen, Sport- und Lehrpfaden sowie abseits der Wege sei das Radfahren im Wald grundsätzlich verboten.

Nachdem die Nutzung und die Anzahl dieser illegalen Strecken zugenommen habe, stimmte die Stadtförsterei das weitere Vorgehen jetzt mit der Verwaltungsspitze im Rathaus ab. "Wenn wir es wissen und dulden, machen wir uns haftbar", sind sich Bürgermeister Peter Reichert und die Eberbacher Förster einig.

"Wir freuen uns, wenn Menschen die Nähe zur Natur suchen, und das Radfahren ist im Stadtwald auf Forstwegen auch weiterhin möglich", stellt die Stadtförsterei klar.

Stadtverwaltung, Forst, Mountainbiker und Naturpark befänden sich schon länger im Dialog, wie und unter welchen Voraussetzungen Mountainbike-Touren und besagte "Single-Trails" im Eberbacher Stadtwald ausgewiesen werden könnten.

Ein Konzept dazu müsse allerdings noch ausgearbeitet, rechtlich abgesichert und vom Waldbesitzer und der unteren Forstbehörde beim Landratsamt genehmigt werden. Kritisch sieht es die Verwaltung, dass manche Biker die Trails bis in die Dunkelheit befahren. Gerade während der Dämmerungs- und Nachtstunden seien Wildtiere besonders empfindlich und sollten so wenig wie möglich in ihrem Lebensraum gestört werden. Die ungenehmigten Trails nähmen auf andere Waldbesucher und die Rückzugsräume von Pflanzen und Wildtieren keine Rücksicht.