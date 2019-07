Eberbach. (by) Mit 431.000 Euro wird die energetische Sanierung und die Errichtung von Pultdächern am Hohenstaufen-Gymnasium gefördert. Das Geld stammt aus dem Ausgleichsstock im Programmjahr 2019. Das Regierungspräsidium Karlsruhe vergibt in der ersten Verteilungsrunde rund 19,8 Millionen Euro Fördergelder an 59 Gemeinden. Förderschwerpunkte sind Schulen, Sportstätten und Kindergärten.

"Gefördert werden damit 59 Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 112,7 Millionen Euro, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen", erläuterte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder und fügte an: "Mit dem Förderschwerpunkt auf Schulen, Sportstätten und Kindergärten wird ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Bildungsarbeit in den Gemeinden geleistet".

Auch die Nachbargemeinden gehen nicht leer aus. Neckargerach bekommt einen Investitionszuschuss in Höhe von 21.000 Euro für die Umgestaltung der Außenanlage des evangelischen Kindergartens, Zwingenberg 15.000 Euro für die Sanierung des Kleinspielfeldes. Die Gemeinde Waldbrunn darf für die Straßensanierung Talstraße/Rohlederstraße im Ortsteil Schollbrunn mit 134.000 Euro rechnen.