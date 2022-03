Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Broschüre zum Bürgerentscheid über Windräder auf dem Hebert wird ab diesem Mittwoch, dem 9. März, verteilt. Die Abstimmung ist für Sonntag, 3. April, angesetzt. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits raus. Städtische Bedienstete und ein kleiner fester Kreis von Austrägern werden die 16-seitige Hebert-Broschüre in die Briefkästen der Eberbacher werfen. Bedient werden rund 7000 Haushalte. Die Druckauflage beträgt 8000. Angeliefert wurden sie am Montag. Ungeduldige oder besonders Interessierte können seit letzter Woche die Informationen über die Internetseite der Stadt abrufen.

Die Leser dieser Zeitung hatten schon frühzeitig einen Einblick in einen Entwurf der Druckschrift, die von einer Arbeitsgruppe erstellt worden ist. In der waren neben Mitarbeitern der Stadt Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen und der beiden Bürgerinitiativen Pro und Contra Windräder am Hebert beteiligt. Moderiert hat das "Forum Energie-Dialog Baden-Württemberg".

Hintergrund Um was es beim Bürgerentscheid konkret geht: Die folgenden Punkte werden im Vertrag mit dem Betreiber BayWa r.e. GmbH stehen. Mit Ja oder Nein wird darüber abgestimmt: Die im Interessebekundungsverfahren ausgehandelten Konditionen sind im Einzelnen: > Gesamthöhe eines Windrades 250 [+] Lesen Sie mehr Um was es beim Bürgerentscheid konkret geht: Die folgenden Punkte werden im Vertrag mit dem Betreiber BayWa r.e. GmbH stehen. Mit Ja oder Nein wird darüber abgestimmt: Die im Interessebekundungsverfahren ausgehandelten Konditionen sind im Einzelnen: > Gesamthöhe eines Windrades 250 Meter > Nabenhöhe 165 Meter > Rotordurchmesser 170 Meter > ein Fundament braucht 500 qm > Rodungsfläche 5000 qm je Anlage (Fundament und Kranaufstellfläche) plus 2000 qm während der Bauphase, wird wieder aufgeforstet > Windertragsprognose 6,6 m/sec. auf Nabenhöhe > Mindestpacht 282.000 Euro pro Jahr und Anlage (über 25 Jahre durch Bankbürgschaft gesichert) > maximal fünf Anlagen auf städtischem Gebiet > Abstände zur Wohnbebauung mindestens 1150 Meter > Laufzeit des Vertrages: mind. 20 Jahre, Verlängerungsoption zwei Mal fünf Jahre > Übernahme aller Kosten für die Entwicklung durch den Betreiber > Absicherung der Rückbauverpflichtung durch den Betreiber > finanzielle Beteiligung der Bürger (rho)

[-] Weniger anzeigen

Die Abstandsskizze, die jetzt in der Broschüre abgedruckt wird, zeigt jetzt auch die Abstandspfeile zu Lindach, Schwanheim und Schönbrunn, die in der Entwurfsfassung noch nicht enthalten waren. Der kürzestes Abstand bleibt weiter nach Eberbach: 1 150 Meter – bis zum Ortsausgang Richtung Schwanheim. Das Gelände im Besitz des Landes Baden-Württemberg ist zwar schraffiert. In der inzwischen vom Minister für den ländlichen Raum Peter Hauk (CDU) angebotenen Fläche sind die dort möglichen Windräder noch nicht eingezeichnet. Deren Abstand würde die bisher eingezeichneten Distanzen unterschreiten.

In der fertigen Broschüre werden nunmehr die "im Interessebekundungsverfahren ausgehandelten Konditionen" ausdrücklich aufgelistet. Schließlich gibt es in der Frage des Bürgerentscheides eine Passage, die es besonders zu erläutern gilt. Eigens wurde deshalb ein grauer Kasten eingefügt. In diesem sind die 13 Einzelpunkte der möglichen Vereinbarung zu finden, die zwischen Stadt und dem Betreiber BayWa r.e. GmbH abgeschlossen werden soll. Wenn denn das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises grünes Licht gibt. Jetzt weiß jeder und jede, über was er mit seinem bloßen Kreuz eigentlich abstimmt. Die Druckschrift enthält zudem Stimmen der Befürworter wie Gegner: "Für die Verpachtung" votieren 14 Ratsangehörige, "gegen die Verpachtung" fünf. Drei Stadträte lassen es offen. Die Ortsvorsteher von Friedrichsdorf und Rockenau befürworten die Verpachtung. Je eine ganze Seite belegen die Bürgerinitiativen "Rettet den Hebert" und "Initiative Windenergie für Eberbach". Drei Bilder zeigen, wie die maximal geplanten fünf Windräder auf Eberbacher Gemarkung über die Waldgrenzen hinausragen. Einmal von Igelsbach her gesehen, dann von Rockenau und aus der Memelstraße in Eberbach Nord – über den Ohrsberg hinweg auf dem langen Abstand hinauf zum Ledigsberg.

Bürgermeister Peter Reichert ruft im ersten Teil der Schrift einerseits neutral zur Teilnahme an der Abstimmung auf. Andererseits plädiert Reichert in zweiten Abschnitt zu einem Ja. Er könne "nicht anders, als für eine Vergabe der städtischen Flächen zu stimmen". Die Pachteinnahmen durch die Vergabe des Waldgeländes wären vergleichbar mit dem in der Stadt verbliebenen Gewerbesteueranteil aller Eberbacher Betriebe.