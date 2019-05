Von Peter Bayer

Eberbach. Weil er 2010 als Elternbeirat im Kindergarten die Ausstattung an Spielgeräten verbessern wollte, hat sich Michael Schulz 2014 für einen Sitz im Gemeinderat beworben. Na ja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Aber bei seinem Engagement hat er schon damals gemerkt, wie schwierig es ist, Prozesse anzustoßen.

Dabei ist er in Kontakt mit der Kommunalpolitik gekommen, hat Einzelgespräche mit Gemeinderäten geführt. Und schnell ist ihm eines klar geworden: Du musst Verantwortung übernehmen, um entscheiden zu können. Die hat er übernommen, sitzt seit 2014 für die CDU-Fraktion im Eberbacher Gemeinderat. Dabei vertritt er seine Position stets "hart in der Sache, freundlich im Ton".

Den Schritt in die Öffentlichkeit hat er sich gut überlegt, wie er sagt, nachdem er von 2011 bis 2014 als beratendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss gesessen hatte. Die CDU hatte den Diplom-Volkswirt und Diplom-Handelslehrer damals als "fachkundigen Bürger" angesprochen. Da er sich politisch als "liberal konservativ" sieht, hat das mit dieser Partei dann schon so gepasst.

Auch wenn er mit manchem in Landes- und Bundespolitik nicht immer mit der Partei konform geht. "Mir geht es nur um die Politik vor Ort", betont er, wobei er immer die beste Lösung anstrebt. "Mein Ziel ist es, das Maximum fürs Gemeinwohl herauszuholen angesichts des finanziellen Rahmens. Bevor er eine Entscheidung trifft, hört er sich alle Meinungen an. Ist jemand anderer Meinung, nimmt er das keinem persönlich. "Ein Problem habe ich nur, wenn jemand eine andere Position hat, ohne sie begründen zu können", gibt er zu.

Auch wenn der 45-Jährige bereits drei Jahre sich die Grundkenntnisse erworben hatte wie die Prozesse ablaufen, als "Neuer" im Gemeinderat musste auch er sich erst einmal orientieren. Musste erkennen, dass 22 Gemeinderäte und der Bürgermeister jeweils nur eine Stimme haben. "Man braucht politische Mehrheiten und muss Kompromisse machen, um zum Erfolg zu kommen." Dass es dabei schon einmal länger dauern kann, bis eine Entscheidung zustande kommt, ist etwas, was ihn stört, bezeichnet er sich doch selbst als "relativ ungeduldiger Mensch", dem die Prozesse einfach zu langsam gehen.

Da gibt es Fristen, Termine, neue Erkenntnisse, zum Teil sich wiederholende Grundsatzdiskussionen. Die fünf Jahre Arbeit im Gemeinderat waren teils auch mit Frust verbunden. Zum Beispiel der vergebliche Einsatz für mehr Transparenz. Das Streamen der Sitzungen im Internet scheiterte ebenso wie die Veröffentlichung des großen HSG-Untersuchungsausschusses. "Da hat die Mehrheit entschieden, dass er nicht veröffentlicht wird", bedauert er.

Doch sieht er auch immer Erfolge, die ihn ermutigen weiterzumachen. Als Beispiele nennt er den Neubau des Kindergartens Regenbogen, auch beim Feuerwehrbau sei man nach langer Diskussion weitergekommen, der Haushalt wurde konsolidiert, zusammen mit der Verwaltung die Personalkostenquote gesenkt oder die digitale Ratsarbeit eingeführt. Das Kindergartenangebot wurde qualitativ ausgebaut, ebenso Hort- und Randzeitbetreuung, für Schulz ein weicher Standortfaktor. "Die Tendenz stimmt", sagt er.

Dass man auch einmal seine ursprüngliche Meinung nach neuer Faktenlage ändern kann, das hat er selbst beim Bau des Kunstrasenplatzes mitgemacht. "Ich habe zuerst dagegen gestimmt, erst als die Finanzierung gesichert war, dafür." Seiner Ansicht nach sollte man alle Wünsche berücksichtigen. Ob man sie dann auch alle erfüllen kann, ist eine andere Sache. "Meist scheitert es an den finanziellen Möglichkeiten."

Denn nach wie vor befinde sich die Gemeinde in einer schwierigen finanziellen Situation, sei der Spielraum nicht zu groß. "Wie haben riesige Projekte vor uns, müssen dabei Prioritäten setzen", sagt er. Dabei stehen Pflichtaufgaben wie die Feuerwehr oder die Wasserversorgung an vorderer Stelle. Priorität hat für ihn persönlich auch der Breitbandausbau, den man schnell vorantreiben müsse. "Dafür muss man dann auch Geld in die Hand nehmen."

Dass bei der Umsetzung nicht alles wie geplant läuft, bringt Michael Schulz nicht mehr so aus der Ruhe. "Ich habe hier schon eine gewisse Gelassenheit entwickelt und erwarte schon, dass irgendwas dazwischenkommt. Das hat die Erfahrung gezeigt." Ein paar Dinge gibt es aber dann doch, wo er nicht ganz so gelassen bleibt.: "Wenn Absprachen nicht eingehalten werden, es in Diskussionen persönlich wird oder bereits bekannte Argumente zum x-ten Mal wiederholt werden.

Rückblickend betrachtet war es für Michael Schulz die richtige Entscheidung. "Ich konnte dazu beitragen, etwas zu verändern", hat er für sich - trotz Frusterlebnissen hin und wieder - ein positives Fazit gezogen. Dennoch hat er lange mit sich gerungen, ob er noch einmal zur Wahl antreten soll, und sich erst im Dezember entschieden.

Schließlich hat der 45-Jährige auch noch Familie, Beruf und Hobbys. "Ich will noch ein paar Dinge zu Ende bringen", begründet er seine Entscheidung, sich noch einmal zur Wahl zu stellen. Da wären der Neubau des Kindergarten "Regenbogen" im Kostenrahmen sowie eine sinnvolle Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums.