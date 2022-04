Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Hannes Melchinger ist Anfang April im Alter von 82 Jahren gestorben. Der studierte Forstmann im höheren Dienst war der erste Geschäftsführer des 1980 gegründeten Naturparks Neckartal-Odenwald und dort fast 25 Jahre tätig. Melchinger kam als Oberforstrat aus der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Er hatte seine forstliche Karriere als Forstassessor beim Staatlichen Forstamt Bad Wildbad begonnen. In den Gründungsjahren des Naturparks war die Leitung noch in Eberbacher Hand. Gründungsvorsitzender ist der damalige Eberbacher Bürgermeister Horst Schlesinger gewesen.

Schlesinger erinnert sich an Melchinger: "Ein agiler, aktiver und kreativer Geschäftsführer".

In dessen Zeit wurde der Verein zu einem bedeutenden touristischen Faktor für die Mitgliedsgemeinden in den Landkreisen Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald sowie für den Stadtkreis Heidelberg. Nach dem Nord- und dem Südschwarzwald ist der Naturpark mit 1526 Hektar der drittgrößte rein baden-württembergische.

Melchinger prägte das Wesen des Naturparks entscheidend. Immerhin gibt es 55 Mitgliedsgemeinden, für die Melchinger der Ansprechpartner war, und einen beachtlichen Etat. In der Zeit Melchingers ging es dabei insgesamt um rund acht Millionen Euro Fördergelder.

Am Sitz des Naturparks, dem Thalheim’schen Haus in der Kellereistraße, hatte Melchinger 1983 eine Werkstatt eingerichtet, in der heute noch zwei Mitarbeiterinnen die vielen Informations- und Objekttafeln mit dem Logo des Naturparks herstellen – mit Erklärungen zu beispielsweise landschaftlichen und geschichtlichen Themen, örtlichen Biotopen, historischen Sehenswürdigkeiten oder attraktiven Erlebnis- und Erholungsangeboten. Dazu gibt es Wandertafeln mit Landkarten für den geographischen Überblick und Darstellung der markierten Wanderwege in der Umgebung. Alles geht auf Melchingers Ideen zurück. Als Melchinger im August 2004 aus dem Dienst ausschied, hatte man in seinem Verantwortungsgebiet nahezu vierzig unterschiedliche Naturpfade angelegt.

Beim Eberbacher Bürger- und Heimatverein engagierte sich Hannes Melchinger zusammen mit dem inzwischen ebenfalls verstorbenen Ehrenvorsitzenden Günter Lipski viele Jahre in der Betreuung des Zinnfigurenkabinetts im Haspelturm, das 2018 nach 25 Jahren aus personellen Gründen schließen musste. Melchinger war im erweiterten Vorstand sowie im Beirat des Eberbacher Museumsvereins.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen findet am kommenden Samstag, 13 Uhr, in der Providenzkirche in Heidelberg statt.