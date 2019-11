Eberbach. (mf/pol/mün) Die Eberbacher Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Brand in der Schmalzgasse ausrücken. Gegen 20.45 Uhr war aus bislang ungeklärten Gründen ein Holzstapel in Brand geraten. Durch das Feuer wurde eine Überdachung des Holzstapels in Mitleidenschaft gezogen.

In der Leitstelle Rhein-Neckar war man aber erst von einem größeren Scheunenbrand ausgegangen, was aber die Polizei mittlerweile relativierte.

Demnach hatte Kaminholz neben dem Gartenhaus Feuer gefangen. Wie das geschehen konnte, das ist noch unklar.

Der Eigentümer des Hauses wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden zwischen 5000 und 10.000 Euro.

Vor Ort waren die Feuerwehr, eine Polizeistreife sowie ein Rettungsdienst im Einsatz.

Update: Montag, 25. November 2019, 9.55 Uhr