Von zuletzt Vögele über Miller&Monroe zu Getränke Kern: hier im Einkaufszentrum am Neuen Weg in Eberbach soll wieder ein Getränkehandel Einzug halten. Foto: Felix Hüll

Eberbach (fhs) "Im kleinen Bruch 6" soll wieder ein Getränkemarkt öffnen – dem Vernehmen nach als Filiale des aus Neckarsteinach stammenden und jetzt mit Hauptsitz in Wiesenbach firmierenden Getränkefachgroßhändlers Kern.

Das entsprechende Gesuch, eine leer stehende Verkaufs- und Lagerhalle im Einkaufszentrum am Neuen Weg direkt via-a-vis des früheren Getränkemarkts Knopf dort für dieses Vorhaben umzubauen und damit die hier planerisch vorgegebene Nutzung zu ändern, hat jetzt einstimmig den Eberbacher Bauausschuss passiert. Die Stadträte erteilten dem Antrag auf Nutzungsänderung ihr Einvernehmen, nachdem Stadtbauamtsleiter Detlef Kermbach in der jüngsten Ausschusssitzung die Eckdaten des Antrags vorgestellt hatte.

Aus dem Modegeschäft Vögele war 2018 nach Einstieg der niederländischen Kette Miller & Monroe eine Filiale dieses Unternehmens geworden, das in der Verkaufshalle im kleinen Bruch 6 Bekleidung für Frauen und Männer über 40/50 anbieten wollte. 2019 ging die der Betreiber sämtlicher Miller & Monroe-Läden in Deutschland in Deutschland, das Unternehmern Vidrea Deutschland GmbH, in Insolvenz.

In der leer stehenden Lager- und Verkaufshalle des vormaligen Modegeschäftes soll nun durch den Getränkefachmarkt wieder Leben einziehen. Die Ein- und Ausfahrt dazu sei laut Straßenverkehrsbehörde unbedenklich, so Kermbach. Geplant sei zudem, mehrere Werbeanlagen mit einer Größe von bi zu 7,3 Quadratmetern aufzustellen. Ein Teil dieser Werbeflächen soll auch LED-Beleuchtung erhalten. Für das Grundstück mit der Nummer 6524/18 maßgeblich ist der "Bebauungsplan Neuer Weg" in der seiner zweiten abgeänderten Fassung, erläuterte Kermbach. Da in dieser planungsrechtlichen Vorgabe nichts Genaueres zu derartigen Werbeanlagen geregelt steht, und weil sich die beantragten Reklametafeln laut Stadtverwaltung mit den anderen Werbeflächen in diesem Umfeld vertragen, spreche nichts gegen den Antrag.

Die gemäß Landesbauordnung benachrichtigten Angrenzer des künftigen Getränkemarkts hatten laut Kermbach bis zum Erstellen der Beschlussvorlage für den Bauausschuss keine Einwände gegen die Pläne erhoben.