Eberbach-Gaimühle. (MD) Nicht ganz so einfach wie eine gute Stunde zuvor in Igelsbach gestaltete sich die Bürgerversammlung für den Weiler Gaimühle. Die fand mangels entsprechender Räumlichkeiten im Ort im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses statt.

Nachdem Bürgermeister Peter Reichert die knapp 20 Einwohner begrüßt hatte, durften Vorschläge für die Wahl der Bezirksbeiräte eingereicht werden. Die bisherigen drei Räte, Gernot Dürr als Vorsitzender sowie Heike Eberle und Karola Fendler, bekundeten ihre Bereitschaft, noch eine weitere Periode dranzuhängen. Dann wurden aus den Zuhörerreihen noch Sven Bernd und in Abwesenheit Karlheinz Herdel vorgeschlagen. Also musste Hauptamtsleiterin Anke Steck Stimmzettel verteilen, damit eine geheime Wahl erfolgen konnte. Rasch war anschließend von Steck und Peter Reichert ausgezählt.

Gernot Dürr erhielt das Vertrauen aller 17 stimmberechtigten Gaimühler, auf Sven Bernd entfielen 13 Stimmen und auf Heike Eberle 10. Für die bisherige Bezirksbeirätin Karola Fendler sprachen sich 6 Bürger aus, für Karlheinz Herdel 5. Gleich war sich das neu gewählte Trio einig, dass auch künftig Gernot Dürr den Vorsitz innehaben soll.

Peter Reichert wies darauf hin, dass Eberbach in Sachen Bezirksbeiräte eine Sonderrolle spielt. "Solche Gremien sind normalerweise nur in Großstädten so ab 80.000 Einwohnern üblich", betonte der Bürgermeister.

Angesprochen wurde in der Versammlung auch, ob man in Gaimühle nicht wieder eine Bedarfshaltestelle der Odenwaldbahn einrichten könne. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass der frühere Bahnsteig nicht mehr vorhanden ist. Peter Reichert will nun seitens der Stadt eine offizielle Anfrage an die Bahn richten, ob dort wieder Züge halten können. Das Gleiche soll auch für den früheren Haltepunkt Eberbach-Nord sowie für Friedrichsdorf erfolgen.

Ein weiteres Thema war der Radweg nach Schöllenbach. Reichert berichtete von einem Gespräch mit seinem Kollegen aus Oberzent, Christian Kehrer und dem dortigen Stadtbaumeister Peter Bauer. Demnächst sei auch ein Vor-Ort-Termin vorgesehen. "Wir bleiben am Ball", versicherte Reichert.

Wie’s denn um die Sanierung der Trinkwasser-Entsäuerungsanlage in Gaimühle stehe, wurde ebenfalls gefragt. Statt einer Sanierung strebe man eher einen Neubau an, erklärte Peter Reichert. Dann, so ein Bürger, solle man doch das bestehende Gebäude entkernen und als "Ortshaus" nutzen. Das sei "durchaus eine Überlegung wert", so Peter Reichert.