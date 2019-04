Von Marcus Deschner

Eberbach. Generationenwechsel bei den Urmeln: Nach 41-jähriger Präsidentschaft gab Joachim Schwab das Amt an Christian Nahm weiter. Der 68-jährige Schwab wurde am Samstag in der erstmals in der "Urmelscheia" abgehaltenen Generalversammlung einmütig von den rund 70 anwesenden Mitgliedern zum Ehrenpräsidenten gekürt. Sein 36 Jahre alter Nachfolger Nahm überreichte ihm die Urkunde und eine Ehrenkappe.

Auch Schwabs Stellvertreterin Renate Konradi gab ihren Posten nach vielen Jahren ab. Mehrheitlich wählte die Versammlung ihren Sohn Nico zum neuen Vize. Kassier und Schriftführer bleibt weiterhin Wolfgang Rupp, die Regie führt auch künftig Torsten Schmitt, technischer Leiter bleibt Christian "Seppl" Lenz und Wirtschaftsausschussvorsitzender Michael Münnich.

Langjährige Mitglieder wurden in der Generalversammlung der KG Urmel für ihre Treue zum Fastnachtsverein ausgezeichnet. Fotos: Marcus Deschner

Auf ein erfolgreiches Urmeljahr blickte Joachim Schwab zum Auftakt der Versammlung zurück. Er rief in Erinnerung, dass man zahlreiche Feste und Sitzungen befreundeter Vereine besucht habe. Auch die vom Verein veranstalteten Feierlichkeiten wie Grillfest, Urmelbesen und Glühweinfest seien wieder sehr gut besucht gewesen. Mit drei Prunksitzungen, Kinderfasching, Teilnahme an der Tour de Bütt und am Umzug sei man wieder gut in der zurückliegenden Kampagne dabei gewesen. Wobei der mittlerweile fast 30-köpfige aktive Elferrat stark gefordert gewesen sei.

Auf ein starkes Mitgliederwachstum während seiner über vier Jahrzehnte währenden Präsidentschaft konnte Schwab verweisen. Zu Beginn seien es 23 Mitglieder und fünf Vorstände gewesen, heute zähle man rund 350 Personen zur Urmelfamilie.

"Ich war der am längsten amtierende Urmelpräsident", flachste Schwab mit dem ihm eigenen Humor. Denn die Karnevalgesellschaft wurde 1972 gegründet. Seine ersten Sporen verdiente er sich als Hauskassier. "Aber mehr als einen Haushalt hab’ ich pro Tag nicht geschafft". Denn schließlich wurde man ja immer zum Trinken eingeladen. "In der Zeit habe ich viel Gutes erlebt, aber auch Schattenseiten erfahren", bilanzierte Joachim Schwab. Ohne die gute Mannschaft im Verein hätte er eigener Einschätzung zufolge diese lange Zeit nicht durchgehalten. Er habe immer versucht, die KG familiär zu halten. "Wir konnten kontrovers diskutieren, aber Gewinner und Verlierer gab’s bei uns nie", erklärte er und betonte, dass man stets Kompromisse gefunden habe.

Alles habe seine Zeit und daher gebe er jetzt das Zepter in jüngere Hände, sagte Schwab unter stehendem Applaus der Mitglieder. Von einer guten Kassenlage sprach Wolfgang Rupp, die von Heinz Hoffmann beantragte Entlastung des Vorstands wurde einmütig gewährt.

Langjährige Mitglieder wurden anschließend vom neuen ersten Vorsitzenden Christian Nahm geehrt. Elf Jahre halten den Urmeln die Treue Michael Stellner, Dirk, Julia, Janina und Sandra Lenz, Diana Konradi, Elke Görlich, Traudl Wiegel, Christian Lenz, Ingrid Silberzahn, Nicole Bauer und Siglinde Ihrig. 22 Jahre dabei sind Siggi und Marianne Möllmann, Rudi Berhausen, Nico Konradi, Heidi und Johann Schuster, Nadja Müller und Manuel Rupp.

Bereits 33 Jahre Urmel-Mitglied sind Anja Köbler, Luise Schneider, Gustav Zimmermann, Horst und Ulrike Koch sowie Armin Kapell. Sogar seit 44 Jahren bei den Urmeln ist Bernhard Weber.