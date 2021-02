Von Felix Hüll

Eberbach. Trotz deutlicher Kritik in der Debatte und besorgten Nachfragen stellt sich die Stadt hinter die Genossenschaftspläne des Dr.-Schmeißer-Stift-Trägervereins.

Dieses Signal setzte der Gemeinderat in einer Mehrheitsentscheidung zum Antrag des Vereinsvorstands. Vorsitzender Hans Wipfler hatte gebeten, den Verein "Stiftung Altersheim Eberbach" bei seinem Bemühen um Aufnahme in das Projekt "Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung" des Landesssozialministeriums zu unterstützen.

Um den Antrag um Aufnahme in das Programm stellen zu können, müsse der Verein in seinen Bewerbungsunterlagen auch die Unterstützung der Stadt dokumentieren, hatte Wipfler in seinem Antragsschreiben an Bürgermeister Peter Reichert und den Gemeinderat erläutert.

Bereits beim Vorstellen des Tagesordnungspunktes ergänzte Stadtkämmerer Patrick Müller, dass es bei dem zu fassenden Ratsbeschluss lediglich um eine Absichtserklärung der Kommune handele. Aus der Vorlage ergebe sich keine Verpflichtung für die Stadt, sich dann auch tatsächlich wie vom Verein ebenfalls angedeutet mit 18.000 Euro an dieser Genossenschaft zu beteiligen. "Das ist laut Genossenschaftsverband nicht erforderlich. Es geht lediglich um die Befürwortung des Ziels einer Genossenschaft," antwortete Müller auch auf eine eigens noch mal gestellte Nachfrage von Peter Stumpf (AGL).

"Ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Wir müssen auch s für die älteren Mitbürger etwas tun. Die CDU ist dafür, den Verein so gut zu unterstützen wie möglich", erklärte Stadtrat Michael Schulz. Bürgermeister Peter Reichert: "So sehe ich’s auch." Peter Wessely (FWE): "Damit ist das eigentliche Problem nicht gelöst. Der Court Leserbrief hat das ja beschrieben." (Danach ist strittig, ob der Verein sich tatsächlich so in eine Genossenschaft wandeln kann.)

Dietmar Polzin (FWE) gab zu bedenken, dass auch andere Anbieter betreutes Wohnen anbieten. "Wenn wir uns bei einem beteiligen, könnten sich andere ermutigt fühlen, dies auch zu fordern."

Rolf Schieck (SPD) erkannte an, dass der Verein für sich nun eine andere Organisationsform wähle. "Aber um es noch einmal deutlich zu sagen: Es ist noch kein Beschluss zur Beteiligung." Am kritischsten äußerte sich Lothar Jost (AGL): Er sah in dem an sich "sehr sympathischen" Genossenschaftsmodell einen "Affront gegenüber Bürgern mit niedrigen Einkommen." Wer mit 64 Anteilen natürlicher oder juristischer Personen kalkuliere, den "stören nicht zahlungskräftige Genossen nur". Unklar ist Jost, was genau die Preisträger im Wettbewerbsprogramm des Sozialministeriums erhielten. Jost erinnerte zudem an die bislang noch nicht erfolgte Mitgliederversammlung des Vereins. Reichert darauf: "Es ist nicht unsere Aufgabe, vereinsinterne Dinge in Frage zu stellen."