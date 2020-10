Eberbach. (by) Fast vier Stunden tagte der Eberbacher Gemeinderat am Donnerstag öffentlich. Einen breiten Raum nahm dabei die abschließende Planung zur energetischen Sanierung der Fassade und des Dachs am Hohenstaufen-Gymnasium ab. Vertreter des Planungsbüros Studio SF aus Mannheim stellten die Planungen vor. 4,4 Millionen Euro sollen Sanierung und zusätzliche Leistungen kosten, es liegen Förderbescheide über insgesamt 2,4 Millionen Euro vor.

Auf breiten Widerstand stieß der Bauantrag für den Neubau von zwei Wohnhäusern mit 16 Wohneinheiten und einer Tiefgarage in der Dr.-Schuhmacher-Straße. Anwohner zeigten sich von der Wuchtigkeit der Anlage schockiert, eine Unterschriftensammlung gegen den Bau, der eine leer stehende Villa ersetzen soll, läuft derzeit. Bei einer Enthaltung lehnte der Gemeinderat den Bauantrag ab. Würde man die vielen Befreiungen akzeptieren, würde man einen Präzedenzfall schaffen, der die bisherigen Beschlüsse ad absurdum führen würde, begründete etwa Michael Schulz seine Ablehnung. Rolf Schieck (SPD) nannte es "ein massives Bauwerk in sensibler Gegend", die von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt ist.