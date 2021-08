Will sich so aufstellen, dass sie ihre Galerie notfalls auch alleine betreiben kann: Galeristin Juliane Kehm. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Seitdem wir durch Corona eine neue Zeitrechnung aufmachen mussten, stecken zahllose Kulturschaffende tief in der Krise. Auch die Galerie Artgerecht ist betroffen. Der vor Covid-19 lebhafte Kunstbetrieb lag und liegt brach, Ausstellungen sowie Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins "Kunstwerk artgerecht" fallen flach.

Aber die Misere dieser von Juliane Kehm betriebenen Ateliergalerie mit Werkstattcharakter ist nicht nur pandemiebedingt, sie reicht viel weiter. Im Februar dieses Jahres ist völlig unerwartet Wolfgang Kehm gestorben, Julianes Ehemann, der ihr nicht nur im Leben, sondern auch in der Galerie immer zur Seite gestanden hat.

Und zu allem Unglück knirscht es inzwischen noch so gewaltig im Gefüge der langjährigen Mietpartnerschaft mit dem "Kulturlabor", dass ein weiteres gedeihliches Miteinander für Juliane Kehm zumindest zeitweise fraglich war. "Ich hatte erst geplant, die Galerie ganz aufzugeben", erklärt die 68-Jährige auf Nachfrage. "Aber jetzt will ich kämpfen!" Es gibt sie also, die gute Nachricht: Die Galerie Artgerecht im Hinterhof der Friedrich-Ebert-Straße bleibt bestehen.

Am Aufgeben gehindert habe sie letztlich ihr Engagement für den Verein "Kunstwerk artgerecht", sagt Kehm. Unter dessen Dach veranstaltet die Galeristin Kurse für sozial benachteiligte oder besonders förderungsbedürftige Kinder aus dem Paulusheim und aus dem SBBZ der Dr.-Weiss-Schule. Eine Bildungspartnerschaft mit dem Hohenstaufen-Gymnasium läuft ebenfalls auf Vereinsschiene. Ihr ist unter anderem die alljährliche Friedensplakate-Aktion zu verdanken. Kehm machte sich klar: "Ich will die Kinder nicht hängenlassen!".

Was sie vorhatte war, den Ausstellungsbetrieb künftig stark einzudampfen und die vorhandenen Räume nur noch dreimal drei Stunden pro Woche für die vereinsfinanzierten Kurse zu nutzen. Das "Kulturlabor" habe dies zuerst "begeistert aufgenommen", erinnert sich Kehm. Nicht zuletzt deshalb, weil es den Veranstaltern von Live-Konzerten, Kabarett oder Kleinkunst ermöglicht hätte, ihre Bühne nicht nach jedem Auftritt abzubauen, sondern sie stehenzulassen. Dabei wollte die Galeristin am alten Mietpreis, der sie aufgrund eigener baulicher Vorleistungen und Investitionen in die Räumlichkeiten schon bis dato gegenüber ihrem Mietpartner begünstigt, gar nicht großartig rütteln, wie sie sagt. Ihrer Meinung nach war das also ein fairer Vorschlag. Doch im "Kulturlabor" vollzog sich offenbar ein Sinneswandel, für den Kehm ihrerseits überhaupt keine Erklärung hat.

Fest steht für sie aber dies: Die vertraglichen Bedingungen, die das "Kulturlabor" ihr nun für die reduzierte Nutzung der Räume nannte, hätten sie und ihre Galerie um einiges schlechter gestellt als zuvor. Dazu, versichert sie, wolle sie es auf gar keinen Fall kommen lassen. Und so bleibt jetzt vertraglich und praktisch erstmal alles wie gehabt in Artgerecht und Kulturlabor. Der Mietkontrakt in der jetzigen Form, die Kehm zufolge von keiner Seite je in Frage gestellt wurde, läuft Ende 2021 aus. Im Augenblick strecke sie ihre Fühler aus nach einem neuen Ausstellungsmodus, danach, den Galeriebetrieb notfalls im Alleingang zu bewältigen. "Vielleicht so, dass ich die Hängung der Bilder den ausstellenden Künstler in Zukunft selbst überlasse", überlegt die Galeristin.Vor Corona gab es eine lange Liste mit Künstlern, die gerne bei ihr ausstellen wollten. Daran ließe sich ihrer Meinung nach anknüpfen.

Worüber sich Juliane Kehm bei aller Unbill glücklicherweise nicht den Kopf zerbrechen muss: Dass ihr mit Ablauf des aktuellen Mietvertrags Nachteile drohen, die ihre Pläne durchkreuzen könnten. Denn die Eigentümerin des gegenüber vom Rathaus gelegenen Kunst- und Veranstaltungshauses hat auch den Vorsitz im Verein "Kunstwerk artgerecht" inne und bringt sich selbst in dessen gemeinnützige — und deswegen schon immer mietfreie Arbeit ein.