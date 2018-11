Entsteht auf diesem Grundstück in Gaimühle eine Versammlungsstätte? Der Bezirksbeirat sprach sich dafür aus. Foto: Marcus Deschner

Eberbach-Gaimühle. (MD) "Bald brauchen wir nicht mehr nach Eberbach fahren, wenn uns die Stadt einen komfortablen Sitzungssaal zur Verfügung stellt", flachste Bezirksbeiratsvorsitzender Gernot Dürr am Mittwoch im Rathaus. Dürr schlug damit den Bogen zu einem Thema, mit dem sich der Bezirksbeirat des Ortsteils an erster Stelle beschäftigte. Nämlich mit der Errichtung einer kleinen Versammlungsstätte in Gaimühle. Dort gibt’s bekanntlich kein Gasthaus mehr und andere öffentliche Versammlungsräume stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Bezirksbeirätin Karola Fendler hatte daher bei der Eigentümerin eines in Ortsmitte gelegenen freien Grundstücks nachgefragt. Diese hatte Verkaufsbereitschaft an die Stadt signalisiert. Und zwar zu einem "sehr angenehmen Preis". Allerdings mit der Auflage, dass von der Stadt auf dem Grundstück eine Versammlungsstätte für die Allgemeinheit geschaffen und mit dem Platz keine Spekulation getrieben wird. Was grundbuchlich abgesichert werden soll. Wie Gernot Dürr ausführte, könnte man sich dort beispielsweise eine Blockhütte als kleinen Begegnungsraum vorstellen. Das gut tausend Quadratmeter große Grundstück sei schon voll erschlossen. Er habe deshalb bereits Kontakt mit der Stadt aufgenommen, die das Vorhaben ja schließlich finanzieren solle.

Bürgermeister Peter Reichert habe daher um Mitteilung gebeten, für was ein solcher Treff genutzt werden soll. Darin, so der Bezirksbeiratsvorsitzende, könnten nicht nur die Versammlungen des Gremiums stattfinden. Früher habe es in Gaimühle auch eine Turngruppe und eine Bastelgruppe gegeben, die man vielleicht wieder reaktivieren könnte. Zudem könnte das Gebäude etwa für Weihnachtsfeiern genutzt und für private Anlässe vermietet werden.

Bereits im März habe man der Stadt Zustimmung zur Teilnahme am Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) signalisiert. In den Genuss der Förderung sollen zunächst Projekte in Pleutersbach, Rockenau und Brombach kommen.

Vielleicht könne Gaimühle für seine Absichten durch dieses Programm auch gefördert werden.