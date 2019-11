Eberbach-Friedrichsdorf. (RNZ) Aufgrund von Arbeiten im Hochbehälter Friedrichsdorf unterbrechen die Eberbacher Stadtwerke am kommenden Dienstag, 26. November, von 8 Uhr bis 12 Uhr die Wasserversorgung, anschließend werden die Leitungen gespült.

Die Stadtwerke bitten, in diesem Zeitraum kein Wasser zu entnehmen. Sie raten zudem, sich zuvor einen gewissen Vorrat bereit zu stellen.

Dies ist nur eine Vorbeuge-Maßnahme. So vermeidet man, dass übermäßig viele gelöste Ablagerungsteilchen in die hausinterne Wasserversorgung gelangen. Andernfalls können Beeinträchtigungen an Geräten wie z.B. Filter, Waschmaschine, Druckspüler, Boiler oder Durchlauferhitzer auftreten.