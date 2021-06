2013 wurden die britischen Soldaten im Freibad von Lorenz Rohde (grünes Shirt) und Bürgermeister Peter Reichert verabschiedet. Für immer, denn das Regiment sollte aufgelöst werden. Es kam anders, die Soldaten kommen nach wie vor an den Neckar. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) "Deutschland natürlich", sprudelt es aus Lorenz Rohde spontan heraus auf die Frage, wem er am Dienstagabend beim EM-Spiel zwischen Deutschland und den Briten die Daumen drückt. "Da gibt’s für mich gar keine Zweifel", schiebt der Druckereibesitzer dann noch schnell am Telefon nach.

Rohde hat eine besondere Beziehung zu den Menschen im Inselreich. Genauer gesagt zu bei Hameln stationierten britischen Soldaten. Denn von denen kommen seit nahezu fünf Jahrzehnten immer wieder einige an den Neckar, um hier für die Allgemeinheit unentgeltlich Projekte umzusetzen. Begründet wurde diese Freundschaft 1972 von Rohdes mittlerweile verstorbenem Vater Kai. Seither bauten die "Royal Engineers" in Eberbach und im Umland Brücken, deckten Waldhütten neu ein, reparierten Zäune und verrichteten etliche andere Arbeiten. Ihr Camp hatten sie anfangs auf dem Scheuerberg, später auf dem Jugendzeltplatz im Ittertal und die letzten Jahre in der Au aufgeschlagen.

Auch diesen Herbst hat sich wieder eine Gruppe von ihnen angesagt. Kommendes Jahr soll das 50. Jubiläum der deutsch-britischen Freundschaft groß gefeiert werden. Rohde hofft, dass dies dann ohne Pandemie möglich ist. Und bei aller Wertschätzung für die englischen Kameraden hat er auch einen Tipp für den Endstand der Begegnung im berühmt-berüchtigten Wembley-Stadion parat: "3:1 für Deutschland", ist er überzeugt.