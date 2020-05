Eberbach. (fhs) Allenfalls frühestens ab Juli rechet derzeit Stadtwerkeleiter Günter Haag damit, dass Eberbacher und Besucher wieder im Freibad schwimmen können. Genaues könne derzeit niemand sagen, aber das Bäderpersonal der Stadtwerke (SWE) arbeite derzeit an Konzepten, wie so eine Öffnung denn aussehen könnte, bei der man die allgemeinen Vorgaben zu Abstandsgeboten und Hygiene einhalten kann. Insbesondere die Umkleideräume und die Duschen seien neuralgische Punkte. "So ein Bad kann ein Hotspot sein", erklärte Haag in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der Bäderverband habe die Juli-Terminierung als optimistische Variante angedeutet. Nachdem wegen Corona das Hallenbad hatte geschlossen werden müssen, hatten die Stadtwerke die erforderlichen Ausbesserungsarbeiten auch im Freibad gestartet. Bei einer Freigabe wären die SWE-Bäderbetriebe in der Lage, schnell zu reagieren, so Haag.

Unter Sonstiges hatte sich SPD-Stadtrat Markus Scheurich danach erkundigt, wann man denn wohl wieder das Freibad werde benützen dürfen.