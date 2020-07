Rudi Joho (r.) ist einer der wenigen, die am Dienstag zum Gespräch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg auf den Leopoldsplatz kommen. Foto: Menges

Eberbach. (cum) Es ist Corona-Zeit. Menschen bangen um ihre Gesundheit und ihre Existenz, die Wirtschaft ächzt, viele Gastronomen haben zu knabbern, in der Tourismus- und Veranstaltungsbranche stehen vor allem Kleinbetriebe vor dem Aus, gegen Corona-Verordnungen wird auch in Eberbach demonstriert. Da kommt einer, dem man mal sagen könnte, wo der Schuh drückt, einer aus Berlin, ein Bundestagsabgeordneter, noch dazu von der FDP, die sich Wirtschaft und Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat, stellt sich auf den Leopoldsplatz – und kaum einen interessiert’s.

Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr baut der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg seinen Infostand auf. Der 34 Jahre alte Ökonom, der in Mannheim seine Doktorarbeit geschrieben hat, vertritt seit 2017 den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag. Seine Assistentin Charlotte Reich legt Kugelschreiber, Gummibärchen und Infomaterial auf einen Stehtisch mit gelber Husse. Behelfs-Mundschutze mit dem Aufdruck "Liebe zur Freiheit" gibt es auch. "Abwarten ist keine Lösung" hat sich Brandenburg zum Motto gemacht.

Der FDP-Mann ist der erste Bundespolitiker, der sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Eberbach zum Gespräch stellt. Rudi Joho, CDU-Mitglied, 2012 Bürgermeisterkandidat in Eberbach und Chef der Kreisgeschäftsstelle der Reservisten, kommt auf einen Sprung vorbei. Die beiden haben sich vor Jahren bei einem Vortrag in Sinsheim kennengelernt. Es geht um den Papierkrieg bei der Bundeswehr, die Digitalisierung.

Brandenburg erkundigt sich danach, wie es örtlichen Firmen und Gastronomen in der Krise geht. Er war schon einmal in Eberbach, hat vor ein paar Jahren das Rathaus und die Bootswerft Empacher besucht.

Werner Morr kommt auf dem Fahrrad vorbei, hält kurz an. "Junge Männer braucht das Land", sagt er, hört ein bisschen zu. Klar: Corona ist das bestimmende Thema. Es sei gut, wenn Schulen und Kitas wieder öffnen, auch weil in Deutschland soziale Unterschiede bei der Bildung besonders ausgeprägt seien, sagt Brandenburg, in der FDP-Fraktion im Bundestag Sprecher für Studium und berufliche Bildung. "Viel Erfolg in Berlin", wünscht Morr und radelt weiter.

Es geht um die Mehrwertsteuersenkung: "Verpufft", sagt der Freidemokrat, "davon wird sich keiner ein neues Auto kaufen." Um die Veranstaltungsbranche: "Da geht es nicht aufwärts." Und er macht in Deutschland ein "gewisses Beharrungsvermögen" aus, in dessen Folge zu wenig für die Zukunft getan worden sei: eine "Krise vor Corona". Joho erzählt Eberbacher Anekdoten. Zwei Fußgängerinnen bleiben kurz stehen. Eine Frau deckt sich am Tisch mit Kugelschreibern und Gummibärchen ein und huscht weiter.

Drei Mädchen rollen auf Inline-Skates auf dem Pflaster vorbei. Die Sonne scheint heiß. Berlin ist weit; die nächste Bundestagswahl im Herbst 2021. Nach anderthalb Stunden packen Brandenburg und Reich zusammen. Erhöhten Gesprächsbedarf sehe er in Corona-Zeiten schon, sagt er, gerade bei Unternehmen. Doch viele meldeten sich per E-Mail bei ihm. Für den Abgeordneten geht es auf seiner Sommertour am Donnerstag weiter nach Wiesloch und Sinsheim.