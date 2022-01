Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Früher war mehr Rad, stellten die Teilnehmer der Fahrradinitiative schon vor zwei Jahren fest. Zum Einkaufen, für den Weg zur Arbeit nehmen längst die meisten das Auto, nur noch wenige Kinder und Jugendliche fahren mit dem Rad zur Schule. Damit wieder mehr Eberbacher erneut umsteigen, hatte die Initiative am Samstag zu einem Online-Treffen geladen, um über den aktuellen Stand zu informieren und das weitere Vorgehen zu planen.

Für Radfahrer ist Eberbach wenig attraktiv und vielfach zu unsicher, hat die Initiative festgestellt. "Die Stadt hat genau das – nicht vorhandene – Radnetz, das sie will", sagt John Landis. Als er und seine Frau Katrin vor vier Jahren nach Eberbach zogen, fühlten sie sich gut angenommen, sie mögen die Stadt und die Umgebung. Was sie nicht mögen: Dass Radfahrer in der Verkehrsplanung bislang praktisch nicht existieren. Damit sind sie nicht allein. "Um der Stadt etwas zurückzugeben" hat John Landis vor zwei Jahren die Rad-Initiative gegründet. Die hat sich vorgenommen, Eberbach zu einer fahrradfreundlichen Stadt zu machen. Sie hat den Ist-Zustand analysiert, Mängel und Verbesserungsvorschläge aufgelistet und der Stadt vorgelegt. Die habe erklärt, sie wolle die Anregungen in ihrem Mobilitätskonzept berücksichtigen.

Die Bereitschaft sei da, sagt John Landis: "Wir hatten den Eindruck, dass wir offene Türen einrennen. Aber es passiert nichts!" Warum das alles so lange dauert, er versteht es nicht und vermutet, dass man den Weg des geringsten Widerstandes gehe: Wegen fehlender Radwege gebe es keinen Ärger. Mit dem aber sei zu rechnen, wenn Parkplätze geopfert würden. Dabei sei eine gute Rad-Infrastruktur für die Stadt wirtschaftlich sinnvoll und zudem besser für die Kinder wie für die Klimabilanz. Professor Dietmar Polzin ist einer der etwa 20 Zoom-Teilnehmer. Die Initiative begleite er sehr interessiert, sagt der Gemeinderat. "Ich finde sie sehr gut. Aber es ist nicht so, dass nichts passiert." Das Mobilitäts-Konzept der Freien Wähler sieht weniger Autoverkehr in der Kernstadt und ein attraktives Radwegenetz vor – gut vernetzt mit Bussen und Bahnen. Ein Konzept, das nur Radwege im Blick habe, sei unrealistisch.

Um die aber geht es der Initiative. In drei Gruppen unter der Leitung von Moderator Juri Erche aus Heidelberg sammeln die etwa 20 Teilnehmer Wünsche und Vorschläge: Vor allem die Hauptachsen sollen für Radfahrer sicher werden, ebenso die Wege zu den Wohngebieten und den Schulen und auch mit Lasten-Rädern solle man problemlos unterwegs sein können.

Beim Umstieg dürfe man auch die Freizeit-Radler nicht außen vor lassen, eine scharfe Trennung zwischen beiden Gruppen gebe es ohnehin nicht, vor allem nicht mehr, seit Steigungen dank der E-Bikes auch für Ältere und Ungeübte kein Problem mehr darstellen. Die Mountainbiker-Szene wünscht sich "endlich coole trails", für die es hier beste Voraussetzungen gebe. Damit zeige man: Radfahrer sind keine Exoten, sondern Teil der Gesellschaft.

Für die Gesellschaft sammelt die Ini­tiative noch Veranstaltungs-Ideen: Familientouren oder Fahrten zu Kultur-Denkmälern in der Umgebung.

Und auch Spaßaktionen sind geplant: Als erste am 19. März die "Frühlingsrolle": eine Radtour mit Schwimmnudeln. Damit soll auf den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nach der neuen Straßenverkehrsordnung aufmerksam gemacht werden, die vielen Autofahrern noch gar nicht bewusst ist. Dietmar Polzin: "Die Zeit ist reif fürs Rad."