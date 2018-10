Mit schwerem Gerät werden am Itterberg Bäume geerntet. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Abgeschlossen sind jetzt die Verkehrssicherungsmaßnahmen an der Bundesstraße 45 zwischen Eberbach und Gammelsbach. Zwei Wochen war dort die Strecke zwischen 7.30 und 16.30 Uhr gesperrt. "In der ersten Woche waren wir mit sechs, in der zweiten mit drei Kräften im Einsatz", erläutert Forstwirtschaftsmeister Michael Merkert von der Eberbacher Stadtförsterei. Der eigene schwere Rückeschlepper leistete dabei wertvolle Dienste.

Gleichzeitig wurde ein etwa 13 Hektar großes Waldstück am Itterberg durchforstet. Auf dem befanden sich hauptsächlich rund 90 Jahre alte Eichen. Bei deren Ernte am Steilhang habe man sich auch einer Fremdfirma bedient. Die verfügte über einen "Hangharvester". An dem ist eine Winde angebracht, sodass sich das Gerät ab- und hochseilen kann.

Etwa 1300 Festmeter Eichenholz habe man geerntet. Parallel sei die Straßensicherung gelaufen, bei der auch die Straßenmeisterei dabei gewesen sei. Mit dem kreiseigenen Betrieb habe man "hervorragend" zusammengearbeitet, lobt Merkert. Die städtischen Forstarbeiter seien auch samstags sowie am Tag der deutschen Einheit im Einsatz gewesen, um die Zeit der Verkehrsbehinderung möglichst gering zu halten.

Gearbeitet wurde zwischen der Werkszufahrt zu Gelita und der Landesgrenze nach Hessen. Das an den Straßenrändern geerntete Holz werde hauptsächlich für Holzschnackschnitzel verwendet. Auch Eschen wurden entfernt, da diese Baumart von einem Pilz befallen ist und Äste jederzeit herunterstürzen können.

Laut Merkert wurde an dieser Strecke eine Verkehrssicherung letztmals vor zehn Jahren vorgenommen. Auf hessischer Seite habe die Straßenmeisterei die Sperrung dazu genutzt, ebenfalls Verkehrssicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Am Samstag um 16.30 Uhr soll die Straße wieder frei sein.