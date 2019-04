Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es gibt Eberbacher, die sagen, es handelte sich um den bekanntesten Kantor, der je bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Eberbach tätig war: Ernst-Ulrich von Kameke. Die ihn so loben, erinnern sich noch an die 50er-Jahre, die Aufbruchsphase nach dem Zweiten Weltkrieg. So wie Klaus Rupp (78), aufgewachsen im Gässel. Er war vor seiner Konfirmation im Evangelischen Knabenchor, der von Kameke geleitet wurde. Diejenigen, die Kameke in der heutigen Zeit begleitet haben, beschreiben ihn als einen berühmten Interpreten, der als Künstler in erster Linie Organist war. Darüber hinaus wirkte er als Dirigent für Chor und Orchester, Kirchenmusikdirektor und Professor für Orgel an der Hamburger Musikhochschule.

Durch Zufall erfuhr Klaus Rupp, dass Kameke am 9. April in Hamburg im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Der musikalische Dankgottesdienst findet am heutigen Samstag in Großenaspe in Schleswig-Holstein statt, dem letzten Wohnort Kamekes. Ernst-Ulrich Kameke wurde am 1. März 1926 in Potsdam geboren. Schon zu Schulzeiten entdeckt er die Musik für sich und beschließt, sie zu seinem Lebensinhalt zu machen. Ab 1945 studierte Ernst-Ulrich von Kameke Musik in Heidelberg und Erlangen bei bekannten Musiker-Professoren.

Dann kam die Eberbacher Zeit. Von 1949 bis 1954 leitete Kameke als Kantor und Organist seine ersten Oratorienaufführungen. "Der beste Kantor im ganzen Bezirk. Uns war klar, dass er nicht in Eberbach bleibt", so der damalige Sängerknabe Rupp. Nach Eberbach wurde Kameke an die Friedenskirche in Düsseldorf berufen, erhielt zugleich eine Dozentur für Orgelspiel, Dirigieren und Musikgeschichte an der Rheinischen Kirchenmusikschule. Es folgten 32 Jahre als Kantor und Organist an der Hamburger Hauptkirche St. Petri, wo er Kirchenmusikdirektor und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater Hamburg Professor für Orgelspiel wurde.

Noch von Eberbach aus führten jährliche Konzertreisen Kameke als Organisten und Gastdirigenten zunächst in die skandinavischen Länder. Der Erlös kam dem deutsch-schwedischen Flüchtlingswerk zugute. Kameke dirigierte später in Nord- und Südamerika, in Manila auf den Philippinen und in Tokio. Händels "Messias" führte er 1988 viermal in Detroit auf. Als Gastdirigent von Sinfoniekonzerten trat er auch in Buenos Aires, Córdoba und Hamburg auf.

Ausgerechnet in Eberbach schien Kamekes Karriere als Organist früh beendet: Im Frühjahr 1952 verunglückte er bei einer Fahrt zu einer Solistenprobe mit seinem NSU-Quickly. Auf der in Reparatur befindlichen Bundesstraße Richtung Hirschhorn schlug Kameke auf einen Steinhaufen auf und erlitt einen äußerst komplizierten Beinbruch - ein Organist braucht seine Beine zum Spiel. Der damalige Chefarzt des Eberbacher Krankenhauses Dr. Hans Walter Drüner behandelte den Verunglückten, der über ein Jahr in der Klinik bleiben musste.

Als im Oktober 1952 der Dresdner Kreuzchor ein Motetten-Konzert in der Evangelischen Stadtkirche gab, machte dieser einen Abstecher ins Krankenhaus am Scheuerberg und bot dem jungen Kantor mehrere Chor-Sätze dar. Ein Jahr bei Dr. Drüner war erfolgreich: Noch schwer gehandicapt, leitete Kameke im November des Folgejahres Händels "Messias" mit dem Chor der Kunstfreunde und dem Orchester der Stamitz-Gemeinde Mannheim.

Die Chronisten berichten von einer überfüllten Stadtkirche - die Eberbacher Bevölkerung hatte großen Anteil am schweren Unfall des allseits geschätzten Kameke genommen.