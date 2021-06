Der noch nicht zugelassene Impfstoff von Curevac ist deswegen in Eberbach auch noch gar nicht in den Apotheken. Foto: pa

Eberbach. (fhs) In Eberbacher Apotheken gibt es ausschließlich die zugelassenen Anti-Corona-Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca und Johnson & Johnson. Das Mittel von Curevac ist überhaupt noch nicht auf dem Markt, sodass sich aktuell niemand Gedanken darüberzumachen braucht, ob gar eine erhaltene oder noch bevorstehende Impfung nicht so wirksam sein könnte wie bei anderen Präparaten.

Covid-Impfstoff ist knapp. Die Nachfrage von Impfwilligen übersteigt das Angebot an Impfdosen. Wenn dann noch bestimmte Präparate öffentlich ins Gerede kommen wie zuletzt Astra-Zeneca oder neuerdings das wie gesagt noch gar nicht zugelassene Curevac-Vakzin, ist die Verunsicherung bei den Verbrauchern groß und wächst selbst unter den Impfwilligen die Ablehnung – und das, obwohl die Verantwortlichen eigentlich danach streben, möglichst schnell möglichst viele Bürger gegen die Seuche zu impfen.

"Das ändert sich von Woche zu Woche" erklärt Regina Tschada, die Inhaberin von Mohren- und Itterapotheke in Eberbach. Von den Herstellern gehen die Impfstoffe an den Bund und nach einem festgelegten Verteilsystem über den Pharmaziegroßhandel (etwa die beiden Firmen Phoenix-Pharmahandel mit einer Niederlassung in Mannheim oder Noweda mit einem Standort in Mosbach) an die örtlichen Apotheken. Montags schreiben diese nach den Bestellungen der Arztpraxen ihre Wunschliste. Am Dienstag geht die Order raus "und am Donnerstag erfahren wir, was wirklich kommt."

Mit diesem Bescheid können die Arztpraxen dann für die Folgewoche ihren Patienten Impftermine anbieten. Wichtig: "Die Zweitimpfungen kommen sicher" erklärt Tschada, die seit März die wöchentliche Impfmittel-Lotterie quasi mitspielt. Abhängig davon, wie viele Impfdosen für die Zweitimpfungen bereitgestellt werden müssen (die sich zeitlich kaum, und wenn nur wenige Tage verschieben lassen), stellt sich heraus, wie viele Impfdosen für neue Erstimpfungen übrig bleiben.

Das bestätigt auch Susanne Weber von der Hirsch-Apotheke. "Ja, wir können bestellen, was mir möchten. Aber wir bekommen die Mengen dann zugeteilt." Auch Weber sieht es positiv, dass immerhin die Versorgung für die Zweitimpfungen gesichert ist. Aber durch diese Vorgabe und wegen der unterschiedlichen wöchentlich zur Verfügung stehenden Anzahlen unterscheiden sich von Woche zu Woche die Impfdosenmengen, die von den Apotheken dann wirklich an Arztpraxen abgegeben werden können.

Für die Verteilung der einzelnen Präparate lässt sich in Eberbach grob sagen, dass in den erwähnten drei Apotheken überwiegend Biontech-Vakzin geliefert und übermittelt wurde, in geringeren Mengen Astra-Zeneca-Impfstoff oder der des US-Herstellers Johnson & Johnson. Auch der Großhandel muss jede Woche neu zur Kenntnis nehmen, welche Mengen ihm für seine Geschäftspartner zur Verfügung gestellt werden. Welche Apotheken in und um Eberbach von welchem Händler mit wie viel Dosen seit März versorgt wurden, ließ sich gestern nicht in Erfahrung bringen bzw. wurde mit Hinweis auf Datenschutz nicht beantwortet; für die Mohren- und Itterapotheke nannte Inhaberin Tschada die Zahlen 120 Fläschchen Biontech, 17 Astra-Zeneca und 7 Johnson & Johnson.