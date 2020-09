Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Endlich ist es soweit! Was eigentlich am Sonntag nach Ostern, dem "Weißen Sonntag", hätte stattfinden sollen, kann nun am kommenden Sonntag, 27. September, nachgeholt werden: 14 von ursprünglich 19 Eberbacher Buben und Mädchen werden dann um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef ihre Erstkommunion feiern.

Nach den Herbstferien des vergangenen Jahres hatte die Vorbereitungszeit für das große Fest begonnen. In einem Einführungsgottesdienst stellten sich damals die Kinder der Gemeinde vor. Im November nahmen sie am Sternsingeraktionstag teil. Das Krippenspiel für Weihnachten wurde vorbereitet, viele Kommunionkinder besuchten am Dreikönigstag als Sternsinger Eberbacher Familien. Im Januar startete dann die Vorbereitung in Kleingruppen. "Ein Großteil der Gruppenstunden konnte noch stattfinden, bevor der Corona-Lockdown begann", berichtet Gemeindereferentin Cäcilia Weisbach, die für die Erstkommunionvorbereitung in Eberbach verantwortlich zeichnet.

Dann war erst mal Pause. "Eine Woche vor dem Lockdown wäre das Erstkommunion-Wochenende mit Übernachtung in St. Afra in Neckargerach gewesen", so Weisbach. An diesem Wochenende würden die Kinder normalerweise zum Thema "Versöhnung und Umkehr" hingeführt, dort fände auch die erste Beichte der Kinder statt. Doch all das musste in diesem Frühjahr ausfallen, ebenso wie das traditionelle Palmsteckenbasteln am Tag vor Palmsonntag und die Palmprozession im sonntäglichen Gottesdienst, die Feier des Gründonnerstags, der Kinderkreuzweg am Karfreitag, Osterfeuer und Osternacht… "Das ist immer eine sehr dichte Zeit für die Kinder, denn die Woche darauf ist ja schon der Weiße Sonntag", erläutert Weisbach.

Um den Kontakt zu den Kindern während des Lockdowns nicht abreißen zu lassen, schickte die Gemeindereferentin ihnen zu Ostern einen Brief samt einer "Hosentaschenbibel". Am Tag der eigentlichen Erstkommunion gab’s Sprachnachrichten über das Handy der Eltern. Und irgendwann trudelten schließlich erste Informationen zu den angedachten Alternativen für das ausgefallene Fest ein: Der 27. September wurde als Termin für die große gemeinsame Feier bekannt gegeben.

Desweiteren bestand die Möglichkeit, Kinder in einem normalen Sonntagsgottesdienst zur Kommunion zu führen. Als dritte Option konnte man die Feier aufs nächste Jahr verschieben. "Von den insgesamt 19 Erstkommunikanten haben sich 14 für die gemeinsame Feier am kommenden Sonntag entschieden", so die Gemeindereferentin, fünf verschieben auf nächstes Jahr."

Im Juli wurde die Erstbeichte nachgeholt: "Aufgeteilt in zwei Gruppen fand an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag in Pfarrer Ivkics Garten die Beichte statt", berichtet Weisbach. "Die, die gerade nicht beichteten, bemalten Pfarrers Garageneinfahrt mit christlichen Symbolen. Und zum Schluss gab’s für alle ein Eis."

Der unter dem Motto "Regenbogen" stehende Gottesdienst am kommenden Sonntag werde streng nach den Corona-Vorgaben von Land und Diözese stattfinden, versichert Weisbach. Dafür musste sie eigens ein Hygienekonzept erstellen, damit mehr Menschen als gewöhnlich in die Kirche dürfen. Jede Familie – ein Kommunionkind und neun Angehörige – bekommt demnach per Platzkarten eine Bank zugeteilt. Zwischen den Familien muss jeweils eine Bank frei bleiben, damit Abstände eingehalten werden. Und während des gesamten Gottesdienstes müssen alle außer den Kommunionkindern einen Mund-/Nasenschutz tragen.

"Bei Wechselgesängen dürfen alle mitsingen – mit Maske", so Weisbach. Darüber hinaus werden Sänger des Chors "Sacra Banda" unter Leitung von Bezirkskantor Severin Zöhrer den Gottesdienst von der Empore aus mit modernen geistlichen Liedern begleiten. Und zum Ein- und Auszug werden Mitglieder der Pfarrkapelle unter Leitung von Dr. Almut Rumstadt im Freien vor der Kirche aufspielen.