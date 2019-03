Von Felix Hüll

Eberbach. Zum "richtigen Umgang" von Schulkindern mit digitalen Endgeräten wie Smartphone oder I-Pad machen sich Elternbeiräte in Eberbach Gedanken. Tobias Balthesen ist neuer Vorsitzender des Gesamtelternbeirats in der Stadt und plant, Eltern bei den Unklarheiten und Unsicherheiten auf dem Gebiet Hilfestellungen durch Fachleute anzubieten. Dazu wollen Elternvertreter und die Volkshochschule zusammenarbeiten. Im April steht ein nächstes Treffen dazu an.

"Ich will das Ding nicht verteufeln. Auch ich schaffe viel mit dem Smartphone - ich kann etwa unterwegs E-Mails lesen oder mobil auf eine Anfrage ,Haben Sie Zeit?‘ meinen Terminkalender einsehen und antworten", erklärt Balthesen. Er arbeitet an der Gewerbeschule in Mosbach und der (kaufmännischen) Ludwig-Erhard-Schule und ist Förderschullehrer mit Schwerpunkt Lernen und emotionale/ soziale Entwicklung. In seiner Funktion als Eberbacher Elternvertreter möchte Balthesen aber "aufklären über die Gefahren des Handys".

Deren Auswirkungen sieht er abhängig vom Entwicklungsstand des Kindes ebenso wie von der Art, wie Eltern ihrem Sohn oder ihrer Tochter Zugang zum Smartphone ermöglichen. Es schade nicht unbedingt, wenn Eltern dem Kind mal einen Film auf dem Handy oder ein Lernspiel auf dem Tablet erlaubten. Wichtig ist Balthesen, dass Eltern die Entwicklungsaufgaben ihres Kindes kennen, ihm angemessen Lernchancen eröffnen und Möglichkeiten dazu einräumen können.

Gemeinhin gelte als gut für Kinder, wenn sie mit Freunden spielen, Sport machen, draußen sind, wenn sie toben, aber auch lesen oder musizieren, wenn sie lernen, Langeweile auszuhalten und abzuwenden und wenn sie ihre Interessen entdecken können. Auf Konsum ausgerichtete Inhalte, die gerade auch auf Smartphones genutzt werden, nehmen Aufmerksamkeit und Zeit in Anspruch, der anderen Beschäftigungsmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung steht.

Nachdem in den Elternbeiräten Wechsel stattfanden, wollten sich die "Neuen" wie etwa Iris Heckmann am Hohenstaufen-Gymnasium als Person zu Fragen der Digitalisierung "angesichts der Komplexität des Themas" nicht äußern. Von den einzeln angefragten Elterngremien Eberbacher Schulen antworteten für die Realschule Eberbach die Elternbeiratsvorsitzenden Christl Hock und Jasmina Endt. Dort wünschen die Eltern, dass Kinder im Mediengebrauch eingewiesen werden - wenn möglich auf schuleigenen Geräten, um eine Gleichstellung aller zu gewährleisten. Medien sollten im Unterricht, nicht in den Pausen genutzt werden. Nach wie vor gelte es aber, das Von-Hand-Schreiben weiter zu üben. Positiv heben Hoch und Endt das Erasmus-Projekt an der RSE hervor, bei dem Schüler als Medienscouts ausgebildet werden, um dann selbst jüngere Mitschüler einzuweisen.

Für die Zurückhaltung der Stadt Eberbach im Bezug auf Geräteanschaffungen haben Realschuleltern Verständnis, zumal der Bund jetzt die Mittel dafür bereitgestellt hat. Es gelte, hier die Auszahlung abzuwarten.

Wichtig sei sowohl die Qualifizierung der Lehrer wie auch das Bereitstellen technischer Unterstützung durch kompetentes Personal, die aber nicht auf Kosten anderer Unterrichtsstunden entsprechend beauftragter IT-Lehrer gehen dürfe. Laut Tobias Balthesen ist angedacht, evtl. noch vor dem Schuljahresende für Eltern der auf weiterführende Schulen wechselnde Grundschulkinder der vierten Klassen ein Informationsangebot mit Hilfe der VHS zu organisieren, bestätigt VHS-Leiterin Barbara Coors. Über Details stehen noch Gespräche an.

"Beim Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Schulart erhalten viele Kinder ihr erstes Handy. Wir möchten da anregen zu überdenken, ob dies der richtige Zeitpunkt ist."

Balthesen hat früher in Remscheid bei einem Schul- und Jugendhilfeprojekt mitgewirkt, das er so oder ähnlich gern auch in Eberbach verwirklichen möchte. Helfen soll vor allem der Austausch mit Fachleuten wie Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern und mit anderen Eltern, die vor der gleichen Aufgaben stehen.

Vorträge oder Begegnungstreffen sollen Antworten ermöglichen auf Fragen wie "Wie gehe ich damit um, wenn 18 Schüler in der Klasse ein Smartphone haben, mein Kind aber nicht und es dadurch zum Außenseiter zu werden droht?"

Oder auf die Frage nach dem Wie, wenn es darum geht, Regeln im Umgang mit Smartphone & Co durchzusetzen. Balthesen: "Zunächst geht es da aber um die Frage: welche Regeln sind uns als Eltern wichtig? Wenn Eltern den Eindruck haben, mein Kind schadet sich mit dem Smartphone, dann ist die Überzeugung größer, dass es wichtig ist, Regeln durchzusetzen. Und dann geht es auch leichter. Wenn ich selbst nicht von der Notwendigkeit überzeugt bin, dann werde ich die Regel auch nicht so leicht durchsetzen." Auch hier soll der Austausch mit Fachleuten und anderen Eltern Hilfestellung anbieten.

Balthesen: "Diejenigen, die gut lernen, profitieren von den Chancen. Die aber auch außerhalb der Digitalmedien nicht so gut sind, werden schlechter. Wir als Gesellschaft sollten alle mitnehmen und nicht nur Einzelne im Blick haben."