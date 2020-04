Zumachen oder nicht? Gar kein Eis oder Eis im Lieferservice? Das Hin und Her in der Coronakrise, die mit dem Beginn der Eisdielensaison zusammenfiel, macht auch der Eisdiele "Venezia" zu schaffen. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Sebastiano Dell’Acqua räumt auf. Was soll man machen, wenn man mitten in der Saison plötzlich alle Zeit der Welt hat. Drinnen in der Eisdiele ist es am Dienstag noch dunkel, stehen seit über drei Wochen die Stühle auf den Tischen. Der Neue Markt mit den langen Reihen verwaister Rattanmöbel ist in strahlende Sonne getaucht. Dell’Acqua trägt eins dieser schwarzen Poloshirts mit aufgenähten "Venezia"-Eistüten, schleppt Kartons vors Lokal, zerlegt sie, als hätte er grad die Langsamkeit für sich entdeckt, und lässt sie Stück für Stück in die leeren Mülltonnen plumpsen. Lässig sieht das aus. Dabei steht Sebastiano Dell’Acqua das Wasser bis zum Hals. "Wir sind jetzt am Limit", sagt der Italiener, der sich 1988 mit dieser Eisdiele in Eberbach selbstständig gemacht hat. "Für uns ist das jetzt sehr schlimm!" Und daheim in Apulien, da müssen Frau und Kinder jetzt unter den zermürbenden Bedingungen einer Ausgangssperre leben. Eine Situation "zum Verrücktwerden", weiß der Familienvater.

Neben den Sorgen um sein Geschäft kommt für Eiskonditor Sebastiano Dell’Acqua auch die Sorge um die Familie in Italien hinzu. Foto: jbd

Kaum gestartet, hat das Coronavirus die 2020er-Saison auch für die Gebrüder Dell’Acqua gnadenlos abgewürgt. Sebastianos Bruder betreibt die Eisdiele am Lindenplatz, ein weiterer Bruder arbeitet im Lokal am Neuen Markt mit. Nach der dreimonatigen Winterpause, die der 57-Jährige in seinem Heimatort an der äußersten Absatzspitze des italienischen Stiefels verbringt, sollte der Geschäftsbetrieb gerade wieder anspringen, da kam das Aus. Sechs Mitarbeiter sind im "Venezia I" beschäftigt, überwiegend junge Leute aus seiner Verwandtschaft oder Nachbarschaft in Presicce-Acqaurica, die Sebastiano Dell’Acqua in jeder neuen Saison nach Eberbach mitbringt. Für sie hat er jetzt Kurzarbeit angemeldet.

Klar, dass er sich jetzt auch Sorgen macht um seine Familie in Italien, den Sohn, der noch zur Schule geht und die Tochter, die inzwischen studiert. Sebastiano Dell’Acqua telefoniert täglich mit seinen Leuten, auch wenn sich die Gespräche nur um Alltägliches drehen, um den Hausputz oder "Was gibt’s zu essen?". Hauptsache in Kontakt bleiben.

Letzter Ausweg Lieferservice?

Dabei kriegt er auch die täglichen "Kämpfe" mit, "wer den Hund ausführen darf". Denn Gassigehen, so Dell’Acqua, sei in Italien so ziemlich die einzige Gelegenheit, aus dem Haus zu kommen. "Man darf sich dabei aber nur 200 Meter von der Haustür entfernen, sonst drohen hohe Strafen!", weiß er. Einem Bekannten sei das passiert, 450 Euro wurden ihm aufgebrummt. "Es ist wie im Krieg", beschreibt der Italiener die Zustände in seinem Heimatland, "nur wer triftige Gründe hat, darf nach draußen – und dann nur mit einer Bescheinigung!" Glücklich ist er, dass ihm eine große Sorge momentan wenigstens erspart bleibt: In Süditalien hat sich der Erreger bislang weitaus weniger stark verbreitet als im extrem belasteten Norden des Landes.

Während ihm die wirtschaftlichen Probleme seines Eiscafés an den Nerven zehren, hadert der Geschäftsmann in Eberbach immer wieder mit dem behördlichen Vorgehen. Seine Situation erlebt er als akute Notlage, er versteht nicht, warum Hilfe so lange braucht, oder dass, was getan wird, seine Situation unnötigerweise verschlimmere. Beispiel: Corona-Rettungsschirm, unbürokratische Hilfe für kleine Betriebe. "Ich stelle mir darunter vor, dass ich zum Telefon greife, meine Angaben mache, die Unterstützung bekomme..." – und erst danach der Papierkram fällig ist. Oder die in den Ländern nicht einheitlich erlassenen Schutzbestimmungen: "Bei einer Pandemie müssen doch alle an einem Strang ziehen!"

Dass nach anfänglichem Verwirrspiel schließlich auch Eisdielen unter die verschärften Corona-Schutzbestimmungen fielen und zumachen mussten, ist für Sebastiano Dell’Acqua überhaupt nicht nachvollziehbar: "Eis ist doch kein Luxus – und auch nicht teurer als Döner!" Seine einzige Chance sieht der Eiskonditor jetzt darin, einen Lieferservice aufziehen und die "Venezia"-Becher in die Wohnzimmer bringen zu können. Ob das funktioniert? Er hat keine Ahnung, aber er muss es versuchen. So wie ein Kollege, dem das in einer anderen, allerdings dreimal so großen Stadt wie Eberbach gelungen ist. Das Landratsamt ließ mit der Genehmigung gefühlt zwar viel zu lange auf sich warten. Doch dann, einen Tag nach unserem Gespräch, kommt die erlösende Nachricht: Sebastiano Dell’Acqua darf sein Eis jetzt ausliefern. Die Produktion kann anlaufen.

Streift einen in diesen schweren Zeiten eigentlich auch der Gedanke ans Aufgeben? Sebastiano Dell’Acqua — "ich denke positiv!" — mit Sicherheit nicht: "In dieser Eisdiele hängt doch mein ganzes Leben drin. Ich lasse mir von dem blöden Virus doch nicht alles kaputtmachen!"