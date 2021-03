Von Martina Birkelbach

Eberbach. Es wäre zu schön gewesen, wenn mal alles ganz einfach geregelt wäre. Ist es aber nicht. "Es ist alles noch offen", sagt Dietrich Müller. Der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) wusste am Donnerstag noch nicht, wie genau die Einzelhändler am Montag wieder öffnen werden (Zwischenzeitlich hat das Land die Lockerungen bestätigt). "Soweit ich informiert bin, bereiten sich die meisten auf das sogenannte Click & Meet vor." Auch das Modehaus Müller bereitete sich am Donnerstag darauf vor, dass die Kunden ab Montag mit vorheriger Terminbuchung einkaufen können. "Das kann aber auch telefonisch sein, das ist für viele einfacher", sagt er. Also eher Call & Meet. Da in seinen Laden dann 20 Kunden gleichzeitig kommen könnten, sieht er kein Problem darin, dass die Kunden auch "Sofort-Termine" bekommen können.

Laut neuestem Bund-Länder-Beschluss kann es ab Montag, 8. März, eingeschränkte Öffnungen im Einzelhandel geben. Eigentlich ist das Prinzip Click & Meet ab Inzidenz von unter 100 vorgesehen mit weiteren Auflagen, wie etwa 40 Quadratmetern pro Kunde, fest begrenzte Zeiträume und Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung. Ab Inzidenz von unter 50 soll die Öffnung des gesamten Einzelhandels möglich sein. Im Rhein-Neckar-Kreis lag die Inzidenz gestern bei 46. So wäre eigentlich eine komplette Öffnung möglich.

Müller vermutete am Donnerstagnachmittag zuerst noch, dass der Beschluss von Baden-Württemberg "erst wieder Sonntagabend kommt, sowie in der Vergangenheit geschehen". Kurz danach ließ das Land verlauten, dass es weiterhin offenlässt, ob es regionale Lockerungen auf Kreisebene zulassen wird oder nur landesweit vorgehen will. Am heutigen Freitag soll es eine Sondersitzung im Landtag dazu geben, wie die Beschlüsse von Bund und Ländern für Baden-Württemberg umgesetzt werden, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit. Dazu gehöre dann auch die Frage, wie mit den Regionen umgegangen wird, und der "drohenden Gefahr des Einkaufstourismus".

So hatte Müller vorab auch die Infos vom Handelsverband. Dort hieß es, es könne für viele Regionen genau darin "der Pferdefuß" liegen, weil in den benachbarten Stadt- und Landkreisen die Entwicklung der Inzidenzzahlen sehr unterschiedlich sind. Deshalb bereiten sich die EWG-Geschäfte nun auf Click&Meet vor. Ob dieses Modell ab Montag letztendlich auch gültig sein wird? "Ich gehe davon aus", sagte Müller auf nochmalige Nachfrage. Für die EWG-Geschäfte wird es höchste Zeit, wieder zu öffnen. "Wir freuen uns, wenn wir überhaupt wieder verkaufen dürfen", so Müller.