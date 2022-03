Eberbach. (by) Ein weiterer Schritt zum möglichen Neubau des Eberbacher Hallenbades wurde am Donnerstagabend gemacht. Der Gemeinderat hat sich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für die von der Verwaltung vorgeschlagene "Ausführungsvariante 2" entschieden. Diese will die Stadt für den Förderantrag von drei Millionen Euro melden. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, die für die Umsetzung erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 5,4 Millionen Euro verbindlich bereitzustellen. "Die CDU steht hinter dem Vorschlag", betonte Michael Schulz, es sei "das Optimum an Möglichkeiten, was realisierbar ist". Er stellte noch einmal klar, dass es nur um den Förderantrag, nicht bereits um die endgültige Variante gehe. Kerstin Thomson (AGL) fehlte noch etwas zu einem Niedrigenergiegebäude. "Es muss viel Ökogas bezogen werden." Sie regte an, die Möglichkeit einer Flusswasserwärmepumpe zu prüfen. "Die SPD ist für ganzjähriges Baden", sagte Markus Scheurich, der von einem guten Vorentwurf sprach. Er regte an, ob aus energetischer Sicht der Einsatz von Biomasse möglich sei. Auch Peter Reichert hätte lieber Hackschnitzel als Gas. Professor Dr. Dietmar Polzin (Freie Wähler) stellte die Frage nach der Wirtschaftlichkeit und dem Energiekonzept. Ihm fehlten Nutzerzahlen und die Betriebskosten pro Variante. Seiner Ansicht nach handle es sich nicht um ein klimaneutrales Hallenbad, da die Verbrennung von Biogas nicht klimaneutral sei. "Wir entscheiden nicht über Klimaneutralität", warf Reichert ein.

"Wir entscheiden über die optimale Variante, die Energieeffizienz muss noch mehr optimiert werden", sagte Peter Stumpf (AGL). Lothar Jost (AGL) begründete, warum er sich bei der Abstimmung enthalten werden. Er sei durch die politischen Geschehnisse sehr aufgeschreckt. Auch auf Eberbach kämen noch schwere Zeiten zu, weshalb er einem Kostenanteil von elf Millionen nicht zustimmen könne. Gegen die Stimmen von Professor Dietmar Polzin und Peter Wessely stimmte der Gemeinderat der Variante 2 zu.

Die Variante 2 beinhaltet den Abbruch der vorhandenen Gebäudeteile und den Neubau eines Hallenbades sowie Gebäudeteile für den Freibadbereich. Geplant ist ein Schwimmerbecken mit fünf Bahnen à 25 Meter und einer Tiefe von 1,37 bis 2 Meter. Hinzu kommt ein Multifunktionsbecken mit Hubboden – Wassertiefe null bis 180 Zentimeter) und ein Kleinkinderbecken von circa 12 Quadratmeter mit einer Wassertiefe von 20 Zentimeter. In der Kostenschätzung von rund 14 Millionen Euro berücksichtigt sind die Kosten für die Optionen des zusätzlichen Klimaschutzes. Der sieht den energetischen Standard nach GEG (Niedrigenergiegebäude) zum Einhalten der Forderungen für die Baugenehmigungen vor. Zusatzkosten in Höhe von 280.000 Euro zum Erreichen einer klimaneutralen Variante durch den Einbau von PV- und Solarthermieanlagen sind in der Kostenschätzung enthalten. Die große Dachfläche biete die Möglichkeit, viel Photovoltaik anzubringen. Für den Neubau kann die Stadt Eberbach mit einer Bundeszuschuss in Höhe von 3 Millionen Euro rechnen.

"Es ist ein Bad für alle Altersklassen. Es wäre ein Traum, wenn wir das verwirklichen könnten", sagt Bürgermeister Peter Reichert, der nach der Fertigstellung auf viele Besucher hofft.