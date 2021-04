Von Christofer Menges

Eberbach. Im Sommer vorigen Jahres startete Katharina Klein in Eberbach die Initiative "10x klimaneutral". Jetzt hat sie ein Dutzend Mitstreiter beisammen: einzelne, Ehepaare, eine ganze Familie. Das Ziel: Mit vielen kleinen Änderungen den persönlichen CO2-Ausstoß reduzieren und so wenigstens einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. "Weil jeder diese Verantwortung hat", sagt Klein.

Verantwortung, das tun, was in der Verantwortung und den Möglichkeiten eines jeden selbst liegt – das ist der rote Faden, wenn die Politiklehrerin über Klimaschutz spricht.

Was der einzelne tun kann: "So viel wie möglich zu reduzieren und, was man nicht schafft, zu kompensieren", sagt Klein. Die Wahl-Eberbacherin, die vor vier Jahren in die Stadt am Neckar gezogen ist, versucht in ihrem persönlichen Umfeld, was geht: regional angebautes Gemüse aus der solidarischen Landwirtschaft vom Biobauernhof in Robern, so viel wie möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad, sonst mit dem Elektroauto, zu zweit statt Haus eine 70-Quadratmeter-Wohnung die sie mit ihrem Mann nachträglich von innen gedämmt hat.

Es gibt viele kleine Dinge, die der einzelne tun kann. Darauf zielten auch die 40 täglichen Aufgaben beim Klimafasten vor Ostern ab: aufs Smartphone verzichten, Heizkörper entlüften, Kühlschrank abtauen, wenn schon, dann Sprit sparend und mit genügend Luft in den Reifen Auto fahren, bewusster und regionaler einkaufen und ernähren. Mobilität, Wohnen mit Wärme und Strom, Konsum – das sind aus Kleins Sicht Stellschrauben, an denen jeder drehen kann.

Allein: Das reicht nicht. Zwischen elf und zwölf Tonnen CO2 verursacht jeder in Deutschland im Durchschnitt im Jahr. Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, dürften es eigentlich nicht mehr als ein bis zwei Tonnen sein, sagt Klein. "Das ist nicht zu erreichen bei uns wegen unseres Lebenswandels und der allgemeinen Infrastruktur", so die Klimaaktivistin. Straßen- und Wohnungsbau, Krankenhäuser, Konsum – der mitteleuropäische Lebensstil ist ressourcen- und energieaufwendig.

Dennoch lässt sich aus ihrer Sicht vieles tun: zu Ökostrom und Ökogas wechseln, Geldanlagen in ökologische Projekte, kostenlose Energieberatungen in Anspruch nehmen, Flüge vermeiden und vor allem immer wieder im Umfeld ein Bewusstsein fürs Thema schaffen.

Weil das immer noch nicht reicht, ist auch die finanzielle Kompensation für sie ein Thema. "Netto null" ist das Ziel: Das Zuviel an CO2 ausgleichen, das die Erde nicht mehr aufnehmen kann. Möglichkeiten dazu sieht sie, indem man in Projekten wie die Renaturierung von Mooren oder Baumpflanzungen investiert. Oder CO2-Zertifikate erwirbt, die an einer Börse gehandelt werden.

Überrascht sei sie dabei gewesen, wie günstig die Kompensation sei: Der Ausgleich für eine Tonne CO2 kostet rund 25 Euro, bei elf Tonnen pro Kopf rund 280 Euro im Jahr. Dagegen stünden Folgeschäden von 180 Euro pro ausgestoßener Tonne, etwa durch Ernteausfälle oder gesundheitliche Folgeschäden.

Dabei geht aus ihrer Sicht auch im Kleinen in Eberbach noch viel mehr, etwa beim Fahrradfahren. "Die Innenstadt ist recht kompakt und mit dem Fahrrad gut zu erreichen", findet Klein.

An dem, was jeder selbst tun kann, will sie mit ihren Mitstreitern nun weiter gemeinsam arbeiten und auch weiter dafür werben. Erfahrungen tauschen die Teilnehmer von "10x klimaneutral" alle drei Monate per Videokonferenz aus.

Dass die zwölf in Eberbach aufs Weltklima so gut wie keinen Einfluss haben, weiß auch Katharina Klein. Aber sie will weiter machen und hofft, dass aus der kleinen eine größere Bewegung wird. "Weil ich es wichtig finde, ökologisch zu leben", sagt sie, "nur habe ich im persönlichen Bereich gemerkt, dass das nicht mehr reicht und man auch politisch was tun muss. Weil es uns viel teurer zu stehen kommt, wenn wir nichts tun, als wenn wir was tun."

Info: Online unter 10xklimaneutral-eberbach.epizy.com