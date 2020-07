Eberbach. (RNZ) Hirschhorn hat es abgesagt, Schönbrunn bietet es stark ausgedünnt an, und auch in Eberbach hat Corona Spuren im diesjährigen Ferienprogramm hinterlassen. Dieses Jahr wird es am Freitag und Montag, 24. und 27. Juli, in den Schulen verteilt. Und die Angebote stehen ab 24. Juli auf der Stadt-Webseite. Die Organisatoren bitten darum, wegen der Chancengleichheit für alle sich möglichst erst ab 28. Juli anzumelden – und dann auch nur pro Kind für nur zwei Angebote.

Wegen Corona konnten diesmal nicht alle Anbieter ihre Programmpunkte aufrechterhalten, da die Umsetzung auf der Grundlage entsprechender Verordnungen und Regelungen entweder sehr kompliziert oder manchmal leider nicht möglich war. Andere Anbieter konnten ihr Programm anpassen, sodass den Kindern und Jugendlichen dennoch einige Highlights geboten werden können.

Ebenfalls dem Umstand der Corona-Krise geschuldet sowie der wochenweise wechselnden Schulpräsenz-Unterricht in den 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen ist die Tatsache, dass in diesem Jahr die Verteilung der Ferienspaß-Programmhefte nicht zeitgleich an alle Schüler und Schülerinnen gewährleistet werden kann. Am Freitag, 24. Juli, werden die Programme an alle Schulen gebracht.

Sämtliche Schüler und Schülerinnen bis Klasse 6, die in dieser Woche in der Schule anwesend sind, erhalten an diesem Tag das Programm. Die Kinder, die erst wieder in der Folgewoche in die Klassenzimmer kommen, erhalten das Programm am Montag, 27. Juli.

Zeitgleich für alle wird das Programm aber am 24. Juli ab 12 Uhr auf der Homepage der Stadt Eberbach freigeschaltet und veröffentlicht. Darüber hinaus liegt das Programm ab Freitagnachmittag, 24. Juli in der Tourist-Information der Stadt Eberbach sowie an den üblichen Auslagestellen des Einzelhandels und in der Stadtbibliothek aus. Die Öffnungszeiten der Tourist-Information im Rathaus sind freitags 14 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 12 Uhr.

Da es aufgrund der diesjährigen Unterrichtsorganisation nicht möglich sein wird, allen Kindern gleichermaßen das Ferienspaßprogramm zukommen zu lassen, bittet die Stadtverwaltung die anmeldenden Eltern aus Gründen der Fairness Anmeldungen erst ab dem 28. Juli für die einzelnen Angebote zu tätigen. Da vermutlich in diesem Sommer wenige Familien verreisen bitten die Ferienspaßorganisatoren, daran zu denken, dass alle Kinder ein Bedürfnis nach Spiel, Spaß und Kontakten haben.

Damit auch alle einigermaßen zum Zuge kommen können, sollen maximal zwei Buchungen für jeweils ein Kind getätigt werden. Und wenn Kinder angemeldet wurden, es sich aber abzeichnet, dass das Kind nicht am ausgesuchten Angebot teilnehmen kann, macht eine rechtzeitige Absage anderen Kindern eine Teilnahme am Ferienspaß möglich.