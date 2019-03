Eberbach. (cum) Es regnete zwar fast durchgehend, dennoch erlebten die Zuschauer am heutigen Fastnachtsdienstag in Eberbach einen farbenprächtigen Umzug. Einiges blieb unter Schirmen und Planen verborgen, doch unter den 69 Zugnummern waren gewaltige Motivwagen, die die Burg Eberbach, den Olymp der griechischen Götter oder das in Mudau prämierte Hexenhaus der Karnevalfreunde Haidebow zeigten. Zahlreiche Fußgruppen, Garden und Karnevalsvereine aus dem Umland zeigten Märchenhaftes und Närrisches.

Der Eberbacher Fastnachtsumzug 2019 Kamera: Martina Birkelbach / Produktion: Reinhard Lask

Gut anderthalb Stunden wälzte sich der Umzug durch die Stadt. In diesem Jahr standen infolge des Wetters deutlich weniger Schaulustige an der Strecke als im Vorjahr: Die Polizei schätzte die Besucherzahl auf 3000. Auf dem Leopoldsplatz wurde noch bis 19 Uhr weitergefeiert. Im Anschluss verlegten sich die Narreteien auf die Kneipen der Stadt.