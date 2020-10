Von Felix Hüll und Christofer Menges

Eberbach. Eigentlich hatten sich Eberbachs Gastronomen auf den Winter gut vorbereitet gesehen: Hygiene, Tische mit Abstand, Luftreiniger, Heizpilze und Zelte draußen. Schon die Sperrzeit um 23 Uhr hatte vor allem Kneipenbetreibern zugesetzt. Doch nach den Beschlüssen am Mittwoch, dass die Gastronomie im November komplett schließen soll, sieht die Eberbacher Gastronomie einem harten Winter entgegen.

Gaststätten leben davon, dass sie neben Speisen und Getränken auch das Gemeinschaftserlebnis anbieten – ein heikler Punkt in Zeiten von "social distancing", dem coronabedingten Abstand-Wahren. Was tut man als selbstständiger Gastwirt zum Jahresende, wenn Gäste weniger werden, wenn man fast nichts voraus planen kann und auf die Erfahrungen dieses Frühjahrs zurück blickt?

Von minus 40 bis minus 60 Prozent spricht Daniele Mariano Torregrossa, der Inhaber des Eberbacher "Little Italy" mit Blick auf die Einbußen durch den letzten Lockdown. Und auch bei der Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität den Sommer über waren ihm als Unternehmer die Hände gebunden, durfte er doch wegen des Abstandsgebots nicht so viele Tische und Stühle bewirten, wie sein Lokal eigentlich hergeben würde.

Während der Alltagsbetrieb eines Ristorante weiter läuft, während es gilt einzukaufen, zu kochen, Service zu betreiben und die Infrastruktur des Lokals ebenso zu bedienen ist wie die Buchhaltung, füllt eine Mail nach der anderen das elektronische Postfach mit neuen Verordnungen und Allgemeinverfügungen. Torregrossa: "Du hast gar nicht so viel Zeit, bei jeder Änderung genau nachzulesen, wie viele Tische jetzt erlaubt sind."

Dem Gastronom wie auch anderen seiner Kolleg(inn)en blieb erst einmal die Aufgabe, Kosten möglichst zu senken, um ausbleibende Einnahmen auszugleichen.

Von den Förderprogrammen des Frühjahrs hat er zudem einen Anteil für feste Mitarbeiter in Anspruch nehmen können. Von neuen Förderprogrammen für die sich jetzt wieder verschärfende Situation hat Torregrossa bislang noch nichts wahr genommen. "Man muss einfach positiv denken, sich um mehr Plätze kümmern und sich positiv vorbereiten", sagt der Padrone, der mit seinem Lokal künftig am Alten Markt eine größere Fläche nutzen möchte, um Gäste bewirten zu können. Eigentlich wollte Torregrossa dort in der zweiten Dezemberwoche öffnen. Dass das klappt, damit rechnet er nicht: "Ich denke, vor nächstes Jahr wird das nichts. Wir haben investiert, aber das wird verdammt schwer. Wenn keine Hilfe kommt, wird das schwierig."

Vorbereitet hatte sich auch Gerlinde Tulovic von der "Snack Bar". Im Obergeschoss hat sich sich eine Luftreinigungsanlage einbauen lassen, um ihren Gästen Sicherheit bieten zu können. Aber sie stellt fest, dass trotz der Lockerungen noch vor dem Anstieg der Infektionszahlen im Herbst auch schon nicht mehr so viele Leute unterwegs waren. Und aktuell hielten sich die Leute an die Empfehlung, unnötige Besuche und Treffen vorerst aufzuschieben oder ganz zu meiden. Tulovic: "Man hält sich daran aus Angst vor einem zweiten Lockdown." Nun ist er da, zumindest für die Gastronomen.

"Schade", sagt Tulovic: "Das sind Umsatzeinbußen. Ich muss mein Personal wieder in Kurzarbeit schicken. Wir haben Hygienekonzepte, desinfizieren wie die Weltmeister, Heizpilze, ich habe mir extra das Luftreinigungsgerät für 1250 Euro gekauft – das geht alles ins Geld!"

Sie glaubt nicht, dass es nun mit vier Wochengetan ist. "Wenn wir Glück haben, können wir kurz vor Weihnachten wieder aufmachen, dann rennen die Leute wie im Sommer wieder los wie die Wilden, und dann geht es wieder von vorne los", sagt die Snackbar-Chefin.

Ihre Hoffnung, über die Runden zu kommen: Ihr Liefer- und Abholservice. Der allein macht die bisherigen Umsatzeinbußen aber nicht wett: "Da fehlen die Getränke." Wie nachteilig sich die verschärften Maßnahmen zum Eindämmen einer zweiten Infektionswelle auswirken im Detail auswirken, könne sie noch nicht abschätzen. "Wir müssen das Beste draus machen. Das hilft alles nichts", sagt die Snackbar-Betreiberin.. Tulovic hat im Frühjahr ein Hilfsprogramm in Anspruch genommen und vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) eine Mail mit Infos über ein zweites Hilfsprogramm erhalten.

Ob eine Möglichkeit eines neuen Tätigkeitsfeldes darin bestehen könnte, dass sich mehre selbstständige Gastronomen in Eberbach zusammentun und gemeinsam einen Ausfuhrservice nutzen sowie finanzieren?

Bisher habe sie noch nicht darüber nachgedacht, ihre sieben bis acht Aushilfen im Auslieferdienst sozusagen als Dienstleister auch für andere Kollegen einzusetzen oder gar für den Einzelhandel. Eberbacher Geschäfte könnten ja vielleicht in Zeiten, in denen kein Essen bestellt wird, eventuell Waren nach Hause liefern lassen oder andere Transportdienstleistungen gegen Entgelt anbieten. Noch sei hier jedes Unternehmen für sich allein unterwegs, so Tulovic.

Wem ein Abhol- oder Lieferservice nichts bringt, ist das Traditionshotel Karpfen am Alten Markt, seit über 200 Jahren in Familienbesitz. "Wer fein essen will, der holt sich sein Essen nicht im Pappbecher ab, der will im Restaurant speisen", sagt Hotelchefin Alix Jung. Restaurant zu, wie es mit dem Hotel wird, ist noch nicht abzusehen. "Das ist von der Politik nicht zu Ende gedacht! Wir wissen auch noch nicht, ob wir unsere 20 Angestellten wieder in Kurzarbeit schicken müssen oder ob das wie bei unseren vier Azubis nicht geht", sagt Jung: "Das wird ein harter Winter, das ist im Dezember noch nicht erledigt."

Auch der Sommer war ihr zufolge nicht sonderlich gut: Mehr Arbeit habe für weniger Umsatz geleistet werden müssen. Dem Hotel fehlen vor allem Gäste international tätiger Eberbacher Unternehmen wie Gelita, Dilo und Empacher und große Reisegruppen. Eine Schulung im November sei bereits abgesagt worden.

"Außer der Soforthilfe haben wir gar nichts bekommen", sagt Jung. "Die Hilfen, die es im Sommer gab, waren Mogelpackungen. Das trifft gesunde Unternehmen, die jahrzehntelang Gewinne erwirtschaftet haben, und bei denen kommt fast nichts an", sagt die Chefin des Traditionshotels.