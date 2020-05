Von Peter Bayer

Eberbach. "Es war die längste Pause seit ich vor rund zwölf Jahren mit dem Tennisspielen begonnen habe", blickt Jochen Sittig zurück. "Ich fühlte mich richtig übel, als ich Mitte März das Bootshaus absperren musste", gesteht RGE-Vorsitzende Kerstin Thomson.

Zwei Monate ohne Vereinssport gehören jetzt der Vergangenheit an. Im Freien ist kontaktloser Sport seit dieser Woche wieder erlaubt. Auf dem roten Tennisplatz in der Au fliegen die Bälle wieder. Auch die Ruderer sind wieder auf dem Wasser. Andere Vereine wollen nächste Woche folgen. Manche verzichten noch auch auf die Möglichkeit, unter Auflagen ihrem Hobby nachzugehen.

Am Dienstag setzten sich die ersten Ruderer wieder in die Boote. Allerdings mussten sie dabei einige Regeln beachten. "Wir haben in drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, eine Übergangsruderordnung erstellt. In ihr wurden sämtliche Vorgaben berücksichtigt. Zum Glück haben wir für alle Bereiche Fachleute", sagt Kerstin Thomson.

Auch wenn Rudern wieder erlaubt ist: Die großen Boote bleiben im Ruderhaus. Deshalb findet auch noch kein Kindertraining in den Mannschaftsbooten statt. Der Trainingsbetrieb umfasst derzeit nur die B-Junioren bis zur U 23. Genutzt werden nur die 15 Einer des Vereins, also etwa die Hälfte der Boote. "Wir halten die Fünf-Personen-Regel der Landesregierung auch bei den Trainingseinheiten im Wasser ein", sagt Thomson. Von den zwölf Mitgliedern der Rennmannschaft benutzt zudem jeder ein eigenes "personenbezogenes" Boot und Skulls.

„Endlich wieder Tennis spielen“, freut sich der 13-jährige Alexander Yasenyev.

Überschneidungen gibt es daher lediglich im Breitensport. "Wir haben hier noch einmal mindestens ein Dutzend Ruderer, damit also weniger Boote als Nutzer", sagt Thomson. Die Verteilung dieser Boote regelt Sportvorsitzender Manfred Steinbrück. Die Einer-Ausfahrt ist am Vortag per WhatsApp bei ihm anzumelden. Dies gilt zur Wahrung des Überblicks auch für Ausfahrten im Privateiner. Der Zeitplan sieht zwei Stunden pro Sportler vor, wobei das Ankommen und Weggehen darin enthalten sind. So sollen Warteschlangen am Steg vermieden und der Begegnungsverkehr so gering wie möglich gehalten werden.

Um die Risiken in allen Bereichen zu minimieren ist das Benutzen von Gemeinschaftseinrichtungen und des Kraftraums im allgemeinen Sportbetrieb nicht gestattet. Im Bootshaus sind lediglich die Toiletten und der Lagerraum offen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter soll auf dem Gelände des Bootshauses eingehalten werden. Insbesondere bei der Materialpflege und beim Zuwasserlassen der Boote soll darauf geachtet werden. Die Zeitpläne und getroffenen Einteilungen und Reservierungen sind dabei strikt einzuhalten. Bei Missachtung können Ruderer vom Gruppenbetreuer ausgeschlossen werden.

In jedem Bootshallenbereich und auf dem Steg dürfen sich maximal zwei Leute unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter gleichzeitig aufhalten. Das gilt auch beim Transport von Booten. Für Ruderer und Betreuer wird das Tragen eines Mundnasenschutzes außerhalb des Ruderbootes empfohlen. Es gibt auch einen Hygieneplan, in dem aufgelistet ist, was wann wie zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Griffe der Skulls sind nach jedem Training durch den Ruderer selbst zu reinigen und desinfizieren. Gleiches gilt für die Rollsitze sowie die unmittelbare Umgebung des Rollsitzes im Boot. Um Kontakte nachvollziehen zu können sind Training und Trainingsgruppen im Fahrtenbuch zu dokumentieren. Tastatur und Maus des Fahrtenbuch-PC sind vor und nach der Bedienung zu desinfizieren.

Sehr eingeschränkt, so Vorsitzender Hans-Jürgen Fies, ist noch der Betrieb beim Tennisclub "Blau Weiß", der seit Montag wieder aufschlagen darf. Der Abstand sei kein Problem, so dass auf allen sieben Plätzen gespielt werden darf. Allerdings nur Einzel, was vor allem die Älteren bedauern, die fast nur Doppel spielen. Der Nachwuchstrainer darf mit maximal drei Schülern auf den Platz. Um Begegnungsverkehr zu vermeiden, gibt es auf der Anlage getrennte Ein- und Ausgänge. Ob überhaupt und in welcher Form die Medenrunde gespielt werden kann, soll bis 31. Mai entschieden werden.

Beim Bogensportverein soll es nächste Woche wieder losgehen, die Erlaubnis vom Verband ist da. "Ich will vorher aber erst noch Rücksprache mit der Stadt halten", sagt Peter Schäffler, Mitglied des Sprecherrats. Einschränkungen gegenüber dem normalen Sportbetrieb gibt es bei dem 50 Mitglieder zählenden Verein nicht. "Jeder hat seine eigene Ausrüstung und die Bahnen stehen weit genug auseinander, also kein Problem", sagt Schäffler. Der "harte Kern", der immer trainiert, zähle ohnehin nur fünf bis sechs Personen. Die Hygienevorgaben würden natürlich beachtet.

Bereits am Wochenende wollen die Segelflieger den Betrieb auf dem Fluggelände in Rothenberg aufnehmen. Erlaubt sind allerdings nur vereinsinterne Flüge unter den entsprechenden Hygienevoraussetzungen. "Wenn wir zu zweit fliegen, müssen wir Mundschutz tragen und beim Pilotenwechsel muss alles desinfiziert werden", sagt Fluglehrer Dieter Gerbracht. Gastflüge sind keine erlaubt.

Der Eberbacher Sport Club will ab kommender Woche zumindest für die rund 200 Kinder und Jugendlichen ein Training organisieren. "Wir wollen sie wieder in Bewegung bringen, ihnen zeigen, dass wir als Verein für sie da sind", sagt Vorsitzender Ralf Bettinghausen.

Vorgesehen sind jeweils eine Stunde in Kleingruppen auf einem Viertel des Platzes. Die Jugendtrainer sind bereit, den "unheimlichen Aufwand" auf sich zu nehmen. So müssen unter anderem alle Trainingsmaterialien nach dem Gebrauch desinfiziert werden. Den Ball darf – abgesehen vom Trainer – von den Spielern nur der Torwart in die Hand nehmen, der daher alle 15 Minuten seine Handschuhe desinfizieren muss.

"Das Virus ist ja noch da", sagt Mario Wäsch, Trainer der SG Rockenau, der den Mehrwert eines Trainings unter diesen Bedingungen in Frage stellt, wenn vorerst ohnehin nicht gespielt wird. "Die Mannschaft ist ja auch ein soziales Gebilde", betont er. Nur trainieren und dann wieder weggehen, da würde etwas fehlen. Vor einer Entscheidung, ob trainiert wird oder nicht, will man erst noch mit den Spielern und der Vorstandschaft sprechen. Ob die Saison beendet oder weitergespielt wird, soll im Juni entschieden werden.

Die Leichtathleten – allesamt Kinder und Jugendliche – werden ihr Training vorerst nicht wieder aufnehmen. Das hat der Vorstand des Turnvereins entschieden. "Wir bleiben allerdings in den Startlöchern, wenn sich die Bedingungen verbessern", sagt Abteilungsleiter Toni Dausch. "Es ist wichtig, dass es weitergeht", findet Robin Uhrig, zuständiger Sachbearbeiter bei der Stadt, "es ist aber auch wichtig, dass sich alle an die Regeln halten", kündigt er entsprechende Kontrollen an. Am Mittwoch wurden von ihm alle betreffenden Vereine darüber informiert.

So groß überwiegend die Freude bei den Sportlern ist, die jetzt wieder aktiv werden können, müssen all die Sportvereine, die normalerweise in der Halle trainieren, wohl noch länger auf eine Freigabe warten. Ihnen bietet die Stadt an, sich ab Montag, 18. Mai, bei Interesse zu melden, um Möglichkeiten zu finden, wie sie einen eingeschränkten Trainingsbetrieb doch noch starten können. "Wir versuchen dann schnellstmöglich geeignete Lösungen zu finden", sagt Uhrig.