Von Peter Bayer

Eberbach. Schwertfechten, Manga-Workshops, Hip-Hop, Zumba, Sprach- und Computerkurse, Kräuterwanderungen und Radtouren: "Wir bringen Farbe in Ihren Alltag" verspricht die Volkshochschule (vhs) Eberbach-Neckargemünd. Gelingen soll ihr dies mit einem vielfältigen Kursangebot, das auch Trends aufgreift.

Kurse beginnen bei der Volkshochschule eigentlich fortlaufend. Mit Semesterbeginn am 7. März gibt es aber noch einen satten Aufschlag – rund 500 Kurse, Workshops und Veranstaltungen. Vhs-Leiter Malte Awolin und Melanie Potoski stellten gestern das neue Programm vor. Den Hauptanteil machen nach wie vor die Präsenzkurse. Hier zähle die Volkshochschule zum "Team Vorsicht", so Awolin. Ausdruck findet das in kleineren Gruppen und mit entsprechend Abstand innerhalb der Gruppen.

Neben Tages- und Wochenendworkshops gibt es Outdoor-Veranstaltungen und Online-Fortbildungen. So würden die Online-Sprachkurse – spanisch, französisch, italienisch – gut laufen. "Die Leute wollen online bleiben", hat Awolin dabei festgestellt.

"Die ersten Anmeldungen trudeln schon ein", sagt Potoski. Bei manchen Kursen gebe es sogar bereits nur noch wenige Restplätze. Zum Beispiel bei Kursen der "Junge vhs" oder dem Kochkurs "Cakepops" für Acht- bis Zwölfjährige. In dem Zusammenhang rät Potoski, sich anzumelden, auch wenn der Kurs ausgebucht ist. "Wir versuchen bei entsprechender Nachfrage weitere Kurse zu machen." Eine lange Warteliste gibt es beim Hip-Hop-Tanzen. "Wir versuchen, Zusatzkurse zu machen"

Corona ging an der VHS nicht spurlos vorbei, sie befindet sich – kurstechnisch gesehen – im Wandel. In der Vergangenheit gefragte Kurse gibt es nicht mehr, dafür jede Menge neue Angebote. Mit ihrem Angebot hat sich die VHS neue Zielgruppen erschlossen, was sich auch an den vielen Neuanmeldungen erkennen lasse. "Durch Corona haben sich neue Konstellationen ergeben", sagt Potoski.

Aufgeteilt ist das Programm wieder in fünf große Blöcke: Gesellschaft und Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit und Ernährung, Sprachen sowie Arbeit und Beruf. Schwerpunkt ist in diesem Semester die Vielfalt. "Es gibt viele Kurse draußen, zudem greifen wir Trends auf", sagt Awolin. Neu ist zum Beispiel der historische Schwertkampf zum Ausprobieren an einem Samstag. Die "Junge vhs" hat Kawaii-Manga und Graffiti mit Sprühdosen neu im Angebot.

Es lohnt aber auch, einen Blick über Eberbach hinaus zu werfen. Raus in die Natur geht es bei Kräuterwanderungen in Schönbrunn und Neckargemünd oder bei vier geführten Radtouren. Fleißig angemeldet wird sich auch schon für die Zaubershow mit Maximus dem Magier in Lobbach und Schönbrunn.

Wer sich genauer über die Kurse und Veranstaltungen informieren möchte, muss ins Internet gehen. Das Programm gibt es auch diesmal nur online. "Es macht wenig Sinn ein Heft zu drucken und dann müssen Kurse wegen der Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Online sind wir flexibler und mit den Kursen "ständig am Ball", begründet Awolin den erneuten Verzicht auf die gedruckte Ausgabe.

Info: Buchungen sind möglich im Internet unter www.vhs-eb-ng.de, per E-Mail an info@vhs-eb-ng.de oder unter Telefon (06271) 946210.