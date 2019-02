Erste Vorbereitungen auf die Tiefgaragen-Sanierung haben am Montag begonnen. Foto: jbd

Eberbach. (jbd) Für Fußgänger ist der Zugang am Leopoldsplatz weithin sichtbar und großräumig gesperrt, über die Treppen im evangelischen Gemeindehaus ist an den verschlossenen Stahltüren Schluss. Und Autos, so sie nicht den Rathausmitarbeitern gehören, verwehrt eine Sperre die Zufahrt.

Am Montag haben in der Tiefgarage am Leopoldsplatz die Vorbereitungen für die Betonsanierung begonnen. Saniert wird zunächst im ersten Untergeschoss, ab Juli im zweiten, was bis dahin mit einer Komplettsperrung aller öffentlichen Parkplätze verbunden ist. Ausweichfläche steht unter anderem auf dem Siebeck-Gelände in der Güterbahnhofstraße oder entlang der Bundesstraße zur Verfügung.