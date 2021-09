Eberbach. (jbd) Im August ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Heidelberg leicht angestiegen. Die Arbeitsagentur spricht von einem aufgrund der Sommerferien saisonüblichen Anstieg. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu Juli um 0,1 Punkte auf 4,4 Prozent angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation klar verbessert (minus 0,5).

Eberbach hat im August besser abgeschnitten als im Vormonat. Hier liegt die Quote jetzt bei 4,2 Prozent (Juli: 4,4) und es gibt zehn Arbeitslose weniger. Aktuell sind 414 Eberbacher arbeitslos: 211 Männer (51 Prozent), 203 Frauen. Folgende Personengruppen sind jetzt deutlich weniger von Arbeitslosigkeit betroffen: Über-50-Jährige (166, minus 10); Ausländer (115, minus 9); Langzeitarbeitslose (156, minus 7). Dagegen ist bei jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren jetzt ein Zuwachs an Erwerbslosigkeit festzustellen (49, plus 9).

Neu arbeitslos melden mussten sich im August 90 (plus 6) Eberbacher, 27 (plus 12) sind unter 25 Jahre alt. Mit 102 (plus 25) konnten in den letzten vier Wochen aber deutlich mehr Personen ihre Arbeitslosigkeit hinter sich lassen. Ein neuer Job bzw. eine Ausbildung oder Fördermaßnahme fand sich für 58 von ihnen. 95 freie Stellen sind momentan vorhanden, 19 (minus 13) kamen neu hinzu.