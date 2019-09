Eberbach. (MD) "Da können wir drüber diskutieren, wo der Standort sein könnte", meinte Bürgermeister Peter Reichert zur künftigen Skater-Anlage beim "Runden Tisch Jugendbeteiligung" am Mittwochabend im Rathaus vor knapp 20 Jugendlichen. Die Anlage ist seit langem auf dem Neckarlauer. Allerdings nur in kleiner Form. Frühere Überlegungen, einen Skatepark im Sportgebiet Au zu bauen, scheinen vom Tisch zu sein. Denkbar wäre laut Reichert auch eine Kombination von Skate- und Bikepark.

Wenn man die Anlage zentral am Lauer ausbauen wolle, müsse das freilich im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept zur Aufwertung des Areals gesehen werden. "Am Neckarlauer können wir sicherlich eine gute Lösung entwickeln", pflichtete kommissarischer Bauamtsleiter Karl Emig bei. Dort habe man im Jahr 2000 das erste Gerät aufgestellt. Denkbar sei aber auch, einen Standort an der Güterbahnhofstraße zu diskutieren. Egal, wo auch immer: "Da müssen wir jetzt einen Knopf dran machen", betonte Emig.

Von einigen jugendlichen Teilnehmern der Runde war vorher kritisiert worden, dass nichts vorangehe, die Diskussion mit den Verwaltungsleuten und einigen Stadträten drehte sich bisweilen im Kreis. "Die Jugend möchte jetzt mal was sehen", forderte Klaus Eiermann (SPD). "Doch wenn das Ganze 80.000 Euro kostet, ist das Projekt tot". Peter Reichert hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Stadt derzeit "kostenintensive Maßnahmen" wie Feuerwehrhaus-Umbau und Kindergarten-Neubau zu schultern habe.

"Wenn Sie da mitmachen, können wir das gleich auf den Weg bringen", meinte er in Richtung der anwesenden Stadträte. Zu einem konkreten Lösungsvorschlag kam es in der langen Diskussion indes nicht.

Zu Beginn der Sitzung hatte Leitender Notarzt Patrick Schottmüller im Rahmen der "Woche der Wiederbelebung" die ersten Schritte bei einem plötzlichen Herzstillstand sowie die Funktionsweise eines Defibrillators vorgestellt. Hauptamtsleiterin Anke Steck zeigte die Standorte der insgesamt 30 vorhandenen Geräte.

Heftig gerungen wurde auch über die erfolgte Einrichtung einer Instagram-Seite mit Jugend-App, auf der der Nachwuchs seine Anliegen gegenüber der Stadt vertreten kann. Die Kommune selbst darf aus rechtlichen Gründen eine solche Seite nicht betreiben. Dabei hätten sich beispielsweise 76 Prozent der Nutzer für einen Treffpunkt ausgesprochen, sagte eine Jugendvertreterin. Die Mehrheit auf der Plattform, nämlich 63 Prozent, wolle dabei aber anonym bleiben. Was auf heftigen Widerstand des Bürgermeisters stieß: "Ich finde das nicht gut, man sollte zu seinen Sachen stehen", betonte Reichert. Er kündigte an, bei anonymen Diskussionen nicht mitzumachen.

"Zu etwas zu stehen, bietet die große Chance, Selbstvertrauen zu entwickeln", unterstrich Sozialarbeiterin Birgit Exner. "Wir brauchen ein Ohr in der jungen Bevölkerung. Ihr müsst filtern und dann an uns gehen", sagte Anke Steck. Schließlich kam man überein, dass aber anonym gemachte Vorschläge nicht das Problem seien und will das Thema in der nächsten Sitzung am 11. Dezember vertiefen. Der von der Jugend gewünschte Treffpunkt solle ein "zentraler, sauberer, überdachter Raum mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten sein", sagte eine Jugendliche. Eventuell käme ein Anbau ans Depot 15/7 in Betracht.