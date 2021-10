Eberbach. (fhs) Am heutigen Freitag startet die "Eberbacher Herbstmeile". Sie ist nach der "Kuckucksmeile" der zweite Versuch, eine Art Jahrmarkt abzuhalten und gleichzeitig zu vermeiden, dass sich das Corona-Virus trotz der Impfungen und Vorsichtsmaßnahmen wieder weiter verbreitet.

Bis zum 24. November, werden wieder Fahrgeschäfte für Kinder, Rummelplatz-Stände und Ausschank-Wagen bereitstehen - diesmal an den drei Plätzen Neuer Markt, Linden- und Thononplatz. Und am kommenden Sonntag ist von 12.30 bis 17.30 Uhr verkaufsoffener Sonntag "Apfeltag Light" in der Kernstadt.

"Für uns ist es in 20 Pandemie-Monaten das erste Mal überhaupt, dass wir wieder auf einem Markt stehen", erklärt Bernd Reklies. Zusammen mit seiner Frau Marion schlägt er am Donnerstagnachmittag seinen Schmuckverkaufsstand am Thononplatz auf, direkt am Kurpfalz-Brunnen. 360 Kilometer ist die Familie mit ihren Waren hergefahren und wird nach dem Ende der Eberbacher Herbstmeile wieder nach Castrop-Rauxel zurückkehren. "Es ist ja immer noch nichts. Alle großen Jahrmärkte sind ja nach wie vor abgesagt", meint Marion Reklies.

Sie legt letzte Hand an die Präsentation von Edelstahlkettchen und Gehängen sowie diamantähnliche Swarovski-Kristall-Schmucksteine. Die Klunker leuchten in der Nachmittagssonne und warten auf die Stammkunden der Reklies wie auch auf Neuinteressenten. Reklies’ bestücken seit etwa zehn Jahren regelmäßig die Händlermeile am Kuckucksmarkt. Über den Erbacher Wiesenmarkt hatte sie ein Kollege aus Eberbach aufmerksam gemacht. Seither kommt das Paar an den Neckar und freut sich sehr, "dass der Marktmeister an uns gedacht und uns eingeladen hat."