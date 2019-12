Von Karin Katzenberger-Ruf

Eberbach. Eine Puppe kommt Angelika Löffler nicht in die Krippe! Die Bezirksjugendreferentin der Evangelischen Kirche mag es auch nicht, wenn schon am ersten Advent "Stille Nacht" gesungen wird. Schließlich sei der Advent die Zeit der Erwartung, sagt sie. Bei der Generalprobe zum Krippenspiel in der Michaelskirche sorgt sie dafür, dass keine Hektik aufkommt. "Was, morgen ist schon Weihnachten? Nee! Zimmer aufräumen? Nee!" Solche halb gesungenen Sätze werden die Gäste in der Kirche heute nicht zu hören bekommen. Sie sind nur die "Mundwerk-Lockerungsübungen", mit denen Kirchenmusikdirektor Achim Plagge den Kinderchor auf’s Singen einstimmt.

Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren machen beim modernen Krippenspiel mit. Zu sehen ist es am Heiligen Abend um 15.30 Uhr in der Michaelskirche.

Für den Gesang zum Krippenspiel sorgen der "Nachtigallen-Chor" und "The Joy an Cheer". Das sind die Dritt- und Viertklässler sowie die Fünft- bis Siebtklässler der örtlichen Musikschule. Sie sollten bei der Aufführung das grüne T-Shirt mit entsprechendem Aufdruck tragen. Es werden sich aber auch Engel unter den Chor mischen, das sind dann die Kinder, die beim Krippenspiel spielen und singen. "Das müssen wohl Engel gewesen sei", heißt das Stück, in dem die Himmelswesen nicht nur in weißen Gewändern erscheinen, sondern in ganz normalen Klamotten. Sozusagen als Engel auf Erden. Ihre Gewänder werden mit Sicherheitsnadeln zusammen geheftet. Dazu braucht man eine ruhige Hand, denn zum Umziehen muss eine Liedlänge reichen.

Vier Lieder singt der Chor. Darunter natürlich das "Vom Himmel hoch, da komm ich her". Bei der Generalprobe macht Plagge ein Mädchen darauf aufmerksam, dass es dabei nicht nach oben schauen soll, sondern ins Publikum oder auf ihn. Das beliebte Lied "Mein Herz sprudelt über vor Freude", das die Gläubigen durch die ganze Adventszeit begleitete, steht ebenfalls auf dem Programm. Derweil ist die biblische Botschaft vom Kind in der Krippe aus dem Lukas-Evangelium der Kern, um den sich die Geschichte rankt. Eine moderne Geschichte, die mit einer Umfrage einer Reporterin. "Was halten Sie von Weihnachten" will sie wissen. Die Antworten wollen wir an der Stelle noch nicht verraten. Nur soviel: Die Reporterin trifft bei ihrer Umfrage auch eine Gruppe von Kindern, die gerade auf dem Weg zur Generalprobe für ihr Krippenspiel sind. Doch, oh je, der "Verkündigungsengel" ist ausgefallen und wie soll man ohne den die Weihnachtsbotschaft verkünden?

Wir ahnen es: Da kommt Hilfe von oben! Sollten wir vielleicht auch mal jene denken, die an Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten müssen? Etwa an die Ärztin in der Notaufnahme? Auch sie kommt im Stück vor. Ebenso wie die gestresste Hausfrau, die vor Weihnachten nichts als Einkaufen, Kochen und Putzen im Sinn hat. Oder auch der Teenager, dem Gänsebraten und Kerzenschein eher auf den Keks gehen – und "Friede, Freude, Eierkuchen" sowieso. Und was ist mit der alten Frau, die am Stock geht und an Weihnachten den Weg allein in die Kirche nicht mehr schafft? Auch sie bekommt Hilfe. Klasse, was die Engel im Himmel so alles einfallen lassen, um die Menschen auf Erden klar zu machen, was Weihnachten wirklich bedeutet. Die würden heutzutage ja glatt den Stern von Bethlehem übersehen. Ist auch logisch angesichts der hell erleuchteten und lauten Städte. Dass sie den Gesang der Engel nicht hören, ist auch kein Wunder. Also muss man andere Wege finden, um sie zu erreichen.

Und was können die Gäste in dem modernen Krippenspiel lernen? "Jeder Mensch kann für einen anderen zum Engel werden. Durch ein freundliches Lächeln, ein aufmunterndes Wort, eine tröstliche Umarmung. Manchmal braucht es auch zupackende Hilfe" verkündet Engel Nummer 1 am Ende, während Engel Nummer 5 weiß: "Gehen wir mit offenen Augen durch diese besondere Nacht in die nächsten Tagen und Wochen hinein. Wer kann heute schon sagen, wann wir dran sind, ein Engel zu sein?"

Info: Das Krippenspiel in der Michaelskirche am heutigen Heiligabend beginnt um 15.30 Uhr.