Die Balkan-Express-Rallye steht in diesem Jahr unter unsicheren Vorzeichen. 2022 will Lukas Beierer einen neuen Anlauf wagen. Bis dahin soll der 45 Jahre alte Peugeot, mit dem er und sein Copilot auf Tour wollen, top in Schuss sein. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Die Entscheidung fiel im Juni. 14 Länder in 13 Tagen, 4000 Kilometer, wollten Lukas Beierer und Alexander Gernhardt in einem 45 Jahre alten Peugeot J7 bei der Balkan-Express-Adventure-Rallye fahren und dabei Spenden für den Eberbacher Hospizverein sammeln. Doch Corona wirbelte die Planungen gehörig durcheinander. In der Werkstatt in Beierers Garage in der Backgasse konnte wegen der Kontaktbeschränkungen über Wochen hinweg oft nur allein oder zu zweit an dem Oldtimer gearbeitet werden. Die Rallye selbst wird zwar ausgetragen, aber nur unter Auflagen und mit einigen Ungewissheiten.

"Ich bin schon der Meinung, dass wir den Bus zum Laufen gebracht hätten, aber nicht so, wie wir es vorgehabt haben", sagt Beierer, "die Veranstalter haben gesagt, sie können nicht garantieren, wie die Tour stattfindet."

14 Länder im Schatten von Corona, das bedeutet auch 14 unterschiedliche Regelungen bei der Ein- und Durchreise und kein oder nur eingeschränktes Rahmenprogramm, was bei der Spaß-Rallye einen guten Teil des besonderen Reizes ausmacht. Die Schweiß- und Karosseriearbeiten am Peugeot waren schon so weit, dass er für die Lackiererei hätte gefahren werden können. Die Wunschfarbe: Gulfblau mit Orange. Auch ein durchgerostetes Fußblech unter den Pedalen wurde noch rechtzeitig entdeckt und wieder gerichtet. Scheibenbremsen sind schon drin.

"Natürlich bin ich traurig, dass es dieses Jahr nicht klappt", sagt der 35-Jährige, "aber jetzt haben wir viel Zeit, dass wir den Bus richtig machen können." Jetzt peilt das Team den Start bei der Rallye 2022 an – und geht beim Um- und Ausbau des Transporters richtig in die Vollen. Inzwischen ist auch der Motor ausgebaut, der ursprünglich drin bleiben sollte. Die Maschine wird wie das Getriebe generalüberholt. "Weil der erste Gang hin und wieder rausspringt", sagt Beierer. Durch die Verschiebung bleibt nun viel Zeit, das alte Campingmobil komplett auf Vordermann zu bringen. "Wir haben da schon viel Arbeit reingesteckt", so der Rallyepilot in spe.

In der quer durch Europa verteilten kleinen Peugeot-J7-Fangemeinde stößt das Projekt auf viel Resonanz. "Ein früherer Peugeot-Ersatzteilhändler war, nachdem er die Arbeiten am Dach gesehen hatte, begeistert von dem, war bislang gemacht haben", berichtet Beierer, "Der sagte: Ihr seid ja verrückt." Auch der Vorbesitzer erkundige sich alle paar Wochen nach dem Umbaufortschritt. Ihm schickt Beierer regelmäßig Bilder. "Der hätte uns gerne in Tschechien empfangen", so der Hobbyrestaurator. Sponsoren wie ein Autoteilehändler, ein Karosseriebauer und ein Markisenbauer seien auch schon auf das Team zugekommen und hätten Unterstützung zugesichert.

Jetzt wird am Peugeot, der zum Eiswagen werden soll, weiter getüftelt und geschraubt. "Wir haben jetzt viel Zeit für die Details", sagt Beierer. Die Spendensammelaktion zugunsten des Hospizvereins läuft weiter. Im nächsten Jahr will das Team "Ewwer uff Achse" von Eberbach aus einen neuen Anlauf auf die 4000 Kilometer über Tatra, Karpaten und Transsilvanien wagen. Dann in einem fast wie neu überholten, blau-orange leuchtenden Peugeot, der top in Schuss ist.