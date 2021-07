Eberbach (by) Der Lauer ist seit Montagmittag gesperrt und bleibt es vorerst auch, so Rainer Menges, Leiter des Ordnungsamts. Nachdem er am Montagmorgen erst wieder aufgemacht wurde, wurde er wenige Stunden später am Mittag erneut gesperrt. "Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei", sagt Menges, "wir richten uns nach den Prognosen".

Nachdem die Vorhersagen der Hochwasserzentrale für Dienstag bei 5,90 Meter Pegel Rockenau lagen, wurde der Lauer folglich wieder gesperrt. Die Vorhersagen wurden im Laufe der Nacht auf 4,30 Meter nach unten korrigiert, für heute sind sogar nur 3,60 Meter prognostiziert. Von heute auf Donnerstag wird sogar mit einem Absinken auf 2,80 Meter gerechnet, ehe der Neckar am Freitagnachmittag bis -abend wieder auf 4,30 Meter steigen soll, womit er aus dem Flussbett heraus wäre und der Lauer langsam überflutet würde. "Die Vorhersagen werden wohl noch ein paar Mal korrigiert wegen", schätzt Menges.

Die unterschiedlichen Niederschlagsmengen machen die Vorhersagen so schwierig. So soll es die ganze Woche in Baden-Württemberg regnen, im Schwarzwald sollen 80 bis 100 Liter auf den Quadratmeter fallen. "Erst in der Nacht von Freitag auf Samstag wird mit einer Beruhigung gerechnet", blickt Menges auf die nächsten Tage.