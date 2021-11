Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Es sind Phasen. Mal geht es ein paar Wochen gut, das ist dann neutral und auszuhalten. Dann wird es wieder schlecht. Dann stehe ich morgens auf, irgendetwas ist anders, ich muss viel grübeln und andauernd begleitet mich diese innere Leere. Dann kommen auch die Suizidgedanken." Anna (Name geändert) fällt es nicht leicht, über ihre Depression zu sprechen. Doch Christine Straßer, ihre Betreuerin vom Diakonischen Werk, ist dabei und so fühlt sich die junge Frau etwas sicherer. "Gäbe es Frau Straßer nicht, ich weiß nicht, ob ich noch am Leben wäre", fügt sie an.

Als Jugendliche wurde bei Anna die Krankheit "schwerste Depression" festgestellt. In der Schule wurde sie gemobbt, sie hatte keinen Antrieb, sie "gehörte nicht dazu". Schulleitung und Lehrer waren nach der Diagnose mit eingebunden, sie haben sie sehr viel unterstützt, aber es war eine "unfassbar schwierige Zeit". Dennoch: Anna schaffte einen guten Schulabschluss.

Straßer, die Bezirksleiterin Neckargemünd/Eberbach des Diakonischen Werks beschreibt Annas Zustand während der Schulzeit so: "Sie war froh, ihren Kopf über Wasser zu halten, hatte aber kaum Zeit zum Atmen".

Von Eltern, so Straßer weiter, wird ein solcher Zustand oft als "Pubertät abgetan", für die wirklich von einer Depression betroffenen Jugendlichen ist es ein langer Leidensweg; "und dann entstehen auch die Gedanken, es wäre besser, man würde nicht mehr leben".

Anna wurde stationär aufgenommen, sie nahm Medikamente. Irgendwann kam der Übergang zur Erwachsenentherapie. Anna war wieder ein halbes Jahr stationär in einer Übergangsklinik, wechselte von Wiesloch nach Heidelberg – und landete dann in einer Wohngruppe. Später lebte sie mit einer WG mit einer Freundin zusammen, doch das funktionierte überhaupt nicht. Seit 2019 ist sie im Diakonischen Werk im ambulanten "Betreuten Wohnen" untergebracht; inzwischen lebt sie alleine.

Hintergrund Eine Depression im medizinischen Sinne ist etwas anderes als eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit und Unlust oder ein Stimmungstief, das bei fast jedem Menschen im Laufe des Lebens ein- oder mehrmals auftritt. Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst, mit [+] Lesen Sie mehr Eine Depression im medizinischen Sinne ist etwas anderes als eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit und Unlust oder ein Stimmungstief, das bei fast jedem Menschen im Laufe des Lebens ein- oder mehrmals auftritt. Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst, mit Störungen von Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien. Die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs Depression kann irreführend sein. Wenn ein an Depression erkrankter Mensch oder die Angehörigen annehmen, Freudlosigkeit, gedrückte Stimmung und Hoffnungslosigkeit seien nachvollziehbare Reaktionen auf bestehende Lebensprobleme und nicht Ausdruck einer eigenständigen, behandelbaren Erkrankung, so ist das Risiko groß, dass keine professionelle Hilfe gesucht wird. Eine Depression im medizinischen Sinne ist aber wie jede andere Erkrankung auch behandlungsbedürftig. Eine Depression ist durch bestimmte Krankheitszeichen (Symptome) gekennzeichnet. Treten diese über mindestens zwei Wochen, wird die Diagnose Depression gestellt. Liegen über zwei Wochen oder länger mindestens zwei der drei Hauptsymptome und zusätzlich mindestens zwei Nebensymptome vor, wird die Diagnose Depression gestellt. Je nach Anzahl und Ausprägung der Symptome wird zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer Depression unterschieden. Bei Betroffenen kann sich die Depression also unterschiedlich äußern und nicht immer sind alle Symptome vorhanden. Hauptsymptome sind: gedrückte Stimmung, Interessen- oder Freudlosigkeit, Antriebsmangel bzw. erhöhte Ermüdung. Zusatzsymptome sind: verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken/-handlungen, Schlafstörungen, verminderter Appetit. Quelle: Deutsche Depressionshilfe

Anna und Straßer treffen sich ein- bis zweimal die Woche, außerdem telefonieren oder chatten sie. Straßer begleitet Anna auch zum Psychiater nach Heidelberg. "Was wir an Kilometern fahren, ist der Wahnsinn", so die Bezirksleiterin des Diakonischen Werks. Und das alles, weil es in Eberbach keinen Psychiater mehr gibt. Seit die Praxis von Dr. Karin Drobig im Frühjahr 2017 geschlossen wurde, gibt es keinen Nachfolger. Eberbacher müssen nach Heidelberg, Mannheim oder Mosbach fahren, "und viele Psychiater nehmen auch gar keine Patienten mehr auf".

Durch Corona hat sich laut Straßer die Zahl der psychischen Erkrankungen noch dazu stark erhöht, viele im Alter "zwischen 20 und Mitte 30 Jahren leiden an Angst- und Panikstörungen oder Depressionen". Dazu kommen Zwangshandlungen, wie etwa der Zwang zum ständigen Händewaschen. Die Tatsache, dass das Händewaschen derzeit als wichtige Maßnahme gegen die Bekämpfung der Pandemie gilt, erschwert die Arbeit mit den Patienten noch dazu. Straßer: "Ein Durchbrechen ist unfassbar schwer". Kontakt- und Ausgangssperren haben es an Depressionen erkrankten Menschen "leichter" gemacht, sie mussten nicht raus und konnten sich unbeschwert in ihr Schneckenhaus verkriechen. Die Arbeit der Betreuer an der Depression hat das natürlich im Gegensatz verstärkt. Wie es dazu kam, dass Anna an der schweren Depression erkrankte, ist für sie selbst schwer nachvollziehbar: "Ich glaube, das hatte viele Einflüsse. Aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Und ich habe wohl zu hohe Ansprüche an mich selbst gestellt".

Eine Depression sieht man nicht

Straßer: "Eine Depression zeichnet sich dadurch aus, dass man nichts fühlt, keine Freude, kein Glück. Oft kommt es schleichend, manchmal verziehen sich die Betroffenen wochenlang in ein Schneckenhaus. Eine Depression sieht man nicht, sie ist innerlich und bedarf einer langen Behandlung. Viele fühlen sich, als tragen sie einen sehr schweren Mantel, mit dem sie nicht laufen können. Und so kommen sie nur schwer voran. Dazu kommt oft die Grübelei. Ein Gedankenkarussell. Die Angst vorm Scheitern."

Manchen Erkrankten sei es schon zu schwer einen Wäschekorb fertigzumachen. "Und dann denken sie, sie sind selbst nichts wert, und es wäre einfacher, wenn sie nicht leben würden." Eine Depression kann viele Ursachen haben und hängt laut Straßer von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Wie wird über Gefühle gesprochen, zählt nur die Leistung, wie wird mit Fehlern umgegangen. "Gerade bei heranwachsenden jungen Menschen bleibt das haften."

Anna lebte von Arbeitslosengeld. Dann stellte die Rentenversicherung fest, dass sie nicht länger als drei Stunden am Tag arbeiten kann und es folgte die Erwerbsminderungsrente. Straßer: "Das war ein langer Weg mit vielen Gutachten". Derzeit bleiben Anna zum Leben 390 Euro im Monat. "Mein Umzug war schwierig, zurzeit zahle ich noch mein Bett ab, aber ich komme klar", sagt die junge Frau tapfer.

"Ich würde gerne normal sein"

Straßer hilft ihr auch beim Einkaufen, bei der Haushaltsplanung, bei Terminen. Sie gibt Hilfe im Alltag, sie gibt seelische Unterstützung, liest mit ihr gemeinsam Briefe von Behörden und hilft bei Anrufen. Anna fehlt dazu die Konzentration, die Struktur, und sie ermüdet schnell. Straßer stabilisiert Anna in den Phasen, in denen es "nach unten" geht, damit es nicht "ganz nach unten" geht. Trotz allem lachen die beiden Frauen auch viel miteinander, sie gehen spazieren oder machen Sport und sie reden über alles. Annas Wunsch: "Ich würde gerne eine Ausbildung machen und in den normalen Alltag finden. Ich würde gerne selbstständig werden. Ich würde gerne normal sein und in die Gesellschaft reinpassen."

Doch auch wenn sie vieles durch die Hilfe des Diakonischen Werks inzwischen gut meistert, und nicht ganz tief zu fallen droht, die Depression ist chronisch und bestimmt ihr Leben.

"Ich fahre derzeit so viel rum. Ich sehe Wohnungen, in denen Chaos herrscht. Und ich sehe Menschen, die nicht mehr klarkommen; auch weil die sozialen Kontakte wegbrechen", sagt Straßer. Schwierig sei es auch, weil sie teilweise nicht mehr zu den Ärzten mit reinkommt. Noch ist für das Diakonische Werk der Ansturm zu handeln, aber Straßer befürchtet, dass im kommenden Jahr noch viel kommt: "Je nachdem, wie es weiterläuft, es ist möglich, dass das Beratungsaufkommen um ein Vielfaches zunehmen wird.

Info: Wer Anna oder andere Klienten des Diakonischen Werks unterstützend möchte: Diakonisches Werk Eberbach, Friedrichstraße 14, Telefon (0 62 71) 92 640; Sparkasse Neckartal-Odenwald , IBAN: DE 5867 4500 4800 0100 5818, BIC: SOLADES1MOS.