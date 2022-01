Eberbach. (mabi) Das Depot 15/7 hat die ersten geplanten Präsenzveranstaltungen des neuen Jahres abgesagt. Coronabedingt. Am Sonntag ist dafür die neue Reihe "Konzert-Highlights" mit "Timme und Band" gestartet, die jetzt wöchentlich jeweils sonntags um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Allen, die nicht dabei sein wollten oder konnten, oder es einfach noch einmal sehen wollen, wünscht das Depot 15/7-Team "viel Spaß beim Gucken". Die DJ’s streamen regelmäßig freitags ab 20.15 Uhr.

Nächster Stream ist am 14., dann geht es am 21. und am 28. Januar weiter. Direkt zuschalten kann man sich über Twitch hier. Also entweder freitags dazuschalten oder sonntags auf YouTube die Konzerte anschauen.

Geplant ist zusätzlich noch am Samstag, 22. Januar, ein Livestream mit Band. Das Konzert findet ohne Publikum statt.