Eberbach. (cum) Wer bislang schon keine Arbeit hatte, hat es derzeit noch schwerer, in Lohn und Brot zu kommen. Das ist auch in und um Eberbach so. Dort lag im März die Arbeitslosenquote bei 5,0 Prozent, genau ein Prozentpunkt mehr als im März vor einem Jahr. Gegenüber dem Februar ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. Derzeit hat Eberbach aber nach dem Stadtkreis Heidelberg (5,2 Prozent) die höchste Arbeitslosenquote im Bezirk der Heidelberger Arbeitsagentur. "Alleinerziehende, ältere Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind von der derzeitigen Situation besonders betroffen", sagt Agenturchef Klaus Pawlowski.

Insgesamt waren in und um Eberbach 488 Menschen arbeitslos gemeldet, 96 mehr als im Vorjahresmärz. Mehr als die Hälfte davon bezog Hartz IV. Den höchsten Anstieg gab es bei Langzeitarbeitslosen und jungen Leuten. Im März hatten 44 unter 25-Jährige keine Arbeit, 18 mehr als vor einem Jahr.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg im Jahresvergleich um 39 auf 155. Auf Arbeitssuche, dazu gehören auch Leute, die sich wegen eines Jobwechsels gemeldet haben, waren 783. Demgegenüber hatte die Agentur in und um Eberbach 85 unbesetzte Arbeitsstellen zu vermitteln.