Sanierung zu riskant, ein Neubau gleich welcher Größe kostet mindestens fünf Millionen Euro, eine Traglufthalle überm Freibad würde die Betriebskosten in die Höhe treiben: Auch nach dem neuen Gutachten ist unklar, wie es mit dem Hallenbad weitergeht. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Wie es mit dem Hallenbad weitergeht, ist auch nach dem neuen Gutachten der Bäderberatung Altenburg nicht wesentlich klarer. Das von Bürgermeister Peter Reichert in die Diskussion gebrachte Lehrschwimmbad mit 16,66-Meter-Becken käme mit Baukosten von 5,9 Millionen zwar günstiger, wäre aber für die Öffentlichkeit nur eingeschränkt nutzbar und nicht wettkampftauglich.

Für eine Traglufthalle im Winter über dem Freibadbecken veranschlagt das neue Gutachten Investitionskosten von 4,9 Millionen Euro und immense Energiekosten. Ex-Profi-Triathlet Timo Bracht schlug in der Bürgerfragestunde ein aus Fertigteilen gebautes Bad nach holländischem Vorbild vor. Das käme nach - allerdings auch schon fast drei Jahre alten - Schätzungen auf rund 4,5 Millionen Euro.

Die Kosten für die bisher schon diskutierten Varianten sind nach dem neuen Altenburg-Gutachten, das Berater Marco Steinert am Donnerstag im Gemeinderat vorstellte, ebenfalls gestiegen. Die Schließung des Hallenbads ist wegen der dann nötigen neuen Freibadtechnik und der Abrisskosten mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt, die Sanierung des bisherigen Bads mit 6,4 Millionen Euro. Ein moderner Neubau in bisheriger Größe wird auf 8,6 Millionen Euro geschätzt, das kleinere Vier-Bahnen-Bad vor allem für Schulen und Vereine auf 7,5 Millionen Euro, das noch kleinere Lehrschwimmbad auf 5,9 Millionen Euro.

Beim Betriebskostendefizit sind alle Neubauvarianten günstiger als die Sanierung, bei der von einem jährlichen Minus von 850.000 Euro ausgegangen wird. Das liegt bei den kleineren Bädern teilweise aber auch daran, dass die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit eingeschränkt sind und entsprechend Personal bei der Aufsicht eingespart wird.

Mit einer Traglufthalle kämen die Bäder bei Anschaffungskosten von 700.000 Euro und 1,5 Millionen Euro für neue Umkleiden und Toiletten nach den Berechnungen hingegen auf ein jährliches Defizit von fast einer Million: Allein die Strom-, Heiz- und Wasserkosten stiegen um 150.000 Euro im Jahr.

Bäderexperte Steinert empfiehlt wie schon Firmenchef Dietmar Altenburg vor ziemlich genau einem Jahr einen Neubau - wenn sich die Stadt den leisten kann - und im Fall des Neubaus eines kleineren Bads eine Kooperation mit der Katzenbuckeltherme in Waldbrunn.

In den Fraktionen sind die Ansichten gespalten. Die CDU favorisiert das Schul-, Vereins- und Gruppenbad mit vier Bahnen. Laut Belegungsplan der Altenburg-Studie stehe rund die Hälfte der Öffnungszeit noch zur freien Verfügung., so Michael Schulz. Ausreichend Badezeit für die Öffentlichkeit, wenn ein Bad für viel Geld gebaut werde, forderte auch AGL-Sprecher Peter Stumpf.

Das wäre bei den kleineren Varianten allerdings mit höheren Betriebskosten verbunden, wie Steinert erläuterte. Denn dann müsste mehr Personal für die Aufsicht eingeplant werden. Zudem rührten die ausgewiesenen geringeren Betriebskosten auch daher, dass das Bad in den Ferien geschlossen bleibe. Insgesamt verursache ein kleinerer Neubau zwar geringere Energiekosten. Bei einer Ausweitung der Zeiten für die Öffentlichkeit seien restlichen Kosten aber ähnlich wie bei einem größeren Bad.

Die SPD will sich hingegen von der Traglufthalle nicht gänzlich verabschieden. Neue Umkleiden müssten ohnehin gebaut werden, sagte Rolf Schieck.

Für die Freien Wähler scheint dagegen angesichts der Kosten - auch wenn sie das nicht ausdrücklich sagten - auch eine Schließung des Hallenbads noch im Bereich des Möglichen zu liegen. Bei steigenden Beschaffungskosten für Energie werden die Stadtwerke das Defizit über kurz oder lang nicht mehr stemmen können, sagte Werksleiter Günter Haag auf Nachfrage von Peter Wessely. Bislang gleichen die Stadtwerke das Bäderdefizit über Gewinne aus Strom- und Gasverkauf aus.

Für Investitionskosten und Folgekosten sieht Wessely (Freie Wähler) das finanzielle Korsett jedoch als zu eng an: "Wenn’s zu eng schnürsch, fällsch um". Alles andere sei "Wünschdirwas". Aber die Seite "wuenschdirwas.de" sei "gestern geschlossen worden". Vom Finanzierungsvorbehalt sprach auch Dietmar Polzin: "Ob Privatleute sich auch in so ein Abenteuer stürzen?"

"Eine Schließung kommt nicht in Frage!", hielt Peter Stumpf (AGL) dem entgegen. Schulen, Vereine und Öffentlichkeit brauchten Raum zum Schwimmen. "Tatsächlich ist entscheidend, was eine Kommune leisten kann und will", sagte Bäderexperte Steinert, "es gibt einige Kommunen, die sich mit ihrem Hallenbad übernommen habe." Deshalb gehe die Tendenz auch zu kleineren Bädern.

Eine Teilsanierung in Abschnitten, wie sie Klaus Eiermann (SPD) erneut vorschlug, sieht indes nicht einmal Bürgermeister Reichert, von dem die Idee einst kam, als Lösung: "Da bin ich eines besseren belehrt worden: Am Ende landen wir doch bei fünf Millionen."

Im Oktober oder November soll im Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung fallen, kündigte Rathauschef Reichert an. Kooperationsgespräche mit Waldbrunn wolle er ebenfalls führen - ob schon vor oder erst nach dem Beschluss des Gemeinderats, das blieb am Donnerstag noch unklar.