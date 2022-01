Zu seinen zahlreichen Aufgaben wurden die Mitglieder des Arbeitskreises „Grüner Gockel“ am Sonntag im Gottesdienst in der Michaelskirche ausgesandt. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!", schallte es am Sonntagmorgen durch die Michaelskirche. Allerdings nur aus den Kehlen des Eberbacher Liedermacher-Duos Sanni & Paul, das die Parole der Fridays-for-Future-Bewegung in sein Lied "How dare you" aufgenommen hatte. Anlass für das musikalische Klimastreik-Statement war der Auftakt-Gottesdienst für das Projekt "Grüner Gockel", zu dem Dekan Ekkehard Leytz Gemeindemitglieder und das Grüner-Gockel-Team begrüßte.

Immer mehr spürbare Auswirkungen des Klimawandels machten ein Umdenken in Gesellschaft und Kirche dringend notwendig, begründete die Umweltbeauftragte der evangelischen Kirchengemeinde Eberbach, Ellen Leytz, den Beschluss des Kirchengemeinderats, das Grüne-Gockel-Projekt wieder aufzunehmen. Bereits 2007 hatte sich die Gemeinde mithilfe des landeskirchlichen Umwelt-Management-Systems "Grüner Gockel" nach der europäischen EMAS-Verordnung (eco management audit scheme) für umwelt- und klimabewusstes Handeln zertifizieren lassen. Inzwischen sei ökologisches und schöpfungsgemäßes Handeln noch dringlicher geworden. "Wir alle sind Teile der wunderbaren Schöpfung Gottes", so Ellen Leytz. "Wir übernehmen Verantwortung und wollen daran mitwirken, dass sie gut bleibt." Aus diesem Grund gründete sich im Mai 2021 ein neuer Arbeitskreis "Grüner Gockel" mit dem Ziel einer erneuten Zertifizierung. Unterstützt wird das Eberbacher Team bei den zahlreichen Aufgaben, die vor ihm liegen, von "Umweltlotsin" Lisa Stadtherr von der Forschungsstelle der evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg. Im Gespräch mit Ellen Leytz erläuterte sie den Gottesdienstbesuchern ihre Rolle bei der Hinführung der Gemeinde zur Zertifizierung. Demnach wird sie den Prozess beratend begleiten.

Das Duo Sanni & Paul gestaltete den Auftakt-Gottesdienst zum Projekt „Grüner Gockel“ musikalisch mit. Foto: Barbara Nolten-Casado

"Die Erde ist des Herrn. Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben", gab ein gemeinsam gesungenes und von Bezirkskantor Andreas Fauß an der Orgel begleitetes Lied zu bedenken. Dann stellte das Grüne-Gockel-Team, bestehend aus Ellen Hudelmayer, Arnd Koch, John Landis, Désirée Münch, Christian Naujoks, Jürgen Rink, Gert Wagner, Birgit Wierz sowie Ellen und Ekkehard Leytz, die von ihnen erarbeiteten und vom Kirchengemeinderat verabschiedeten Schöpfungsleitlinien vor. Darin werden anhand der biblischen Schöpfungsgeschichte konkrete Maßnahmen zum Schutz der Schöpfung ausgeführt.

So verpflichtet sich die Kirchengemeinde etwa zu einem sparsamen Energieverbrauch in allen ihren Gebäuden. Oder zu einem "öko-fairen" Einkauf von Lebensmitteln, Büromaterialien und Reinigungsmitteln. Oder dazu, sorgfältig mit Wasser umzugehen. Die Artenvielfalt soll auf den von der Gemeinde genutzten Flächen gefördert, "unerwünschtes Pflanzenwachstum" ohne chemische Mittel beseitigt werden. Die Beleuchtung kircheneigener Gebäude will man bei Nacht so reduzieren, dass Insekten und Fledermäuse nicht zu Schaden kommen.

An einer Stellwand konnten Kirchenbesucher mit roten Klebepunkten ihre Prioritäten bei den Schöpfungsleitlinien setzen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Man wolle die Sonneneinstrahlung bestmöglich nutzen, prüfen, ob Gebäudedächer für eine Photovoltaik-Anlage in Frage kämen und gegebenenfalls eine solche Anlage errichten, heißt es weiter.

Bei Essen im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen und Festen soll auf Einweggeschirr aus Plastik verzichtet, Verpackungsmüll reduziert und der Fleischverbrauch schrittweise reduziert werden; verwendete Lebensmittel sollen bio- und ökologisch zertifiziert sein. Der Kirchturm der Michaelskirche soll als Lebensraum für Fledermäuse und Vögel geachtet werden. Im Hinblick auf die Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen will die Gemeinde alles unternehmen, um den Zielen der badischen Landeskirche und der Stadt Eberbach zur Erreichung von Klimaneutralität gerecht zu werden.

Nach Fürbitten, Vaterunser und zwei gemeinsamen Liedern wurde das Team von Pfarrer Gero Albert offiziell zu seinem "Tun und Wirken" bei der Umsetzung der Leitlinien beauftragt und gesegnet. "Mut tut gut" gaben Sanni & Paul den Gockel-Mitwirkenden noch mit auf den Weg.

An Stellwänden im hinteren Bereich der Kirche konnten die Gottesdienstbesucher sich dann noch über das "Grüne-Gockel"-Programm und die Arbeit der Kindergärten "Arche Noah" und "Regenbogen" im Umwelt- und Klimaschutzbereich informieren. Außerdem bestand Gelegenheit, mittels roter Klebepunkte die ausgehängten Schöpfungsleitlinien nach eigenen Prioritäten zu gewichten.