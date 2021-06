An Eberbachs Schulen wie hier am Hohenstaufen-Gymnasium stellen Schulleiter fest, dass sich die Schüler nach über einem halben Jahr Homeschooling und Wechselunterricht „froh und dankbar“ auf den Weg zurück in Klassenräume zur Begegnung mit anderen machen. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Zufriedene Gesichter und Freude über die direkte menschliche Begegnung: das scheint eine alle Eberbacher Schulen verbindende Erfahrung nach den ersten Tagen des Präsenzunterrichts zu sein. Der Umstieg fiel nach Aussagen von Schulleitern leicht, erfolgte doch bereits vor den Ferien der Hinweis, dass bei sinkenden Inzidenzwerten damit zu rechnen sei, was seit Montag nun – mit kleineren Ausnahmen – praktiziert wird: Unterricht in Klassenzimmern.

"Wir sehen zu, dass wieder Normalität zurück kehrt," erklärt Markus Hanke, Rektor der Realschule. Seit Montag sind hier nahezu alle Schüler wieder zurück in den Klassenräumen. Lediglich etwa zehn nehmen weiter von zu Hause aus am Unterricht teil. Das ist an der Realschule angesichts der verwendeten und eingespielt verwendeten Software (Microsoft) Office 365 Teams gut möglich.

Von den in Eberbach vertreten sämtlichen Schularten nehmen die beiden Grundschulen und die Theodor-Frey-Schule (TFS) eine gewisse Sonderrolle ein: bei den Grundschulen finden die Tests der Kinder zu Hause im Elternhaus statt und können nicht als Bestätigung etwa für Vereinsaktivitäten genutzt werden. Die (Kreis-)Berufsschule mit ihren im Schnitt eher älteren Schülern hat einen über den Rhein-Neckar-Kreis reichenden Einzugsbereich. Damit berührt sie auch die Zuständigkeitsbereiche anderer Gesundheitsämter etwa in Rheinland-Pfalz oder im Schwäbischen mit entsprechenden Anforderungen im Coronamelde-Management. Dennoch sind auch hier die ersten Tage Regelpandemiebetrieb nach den Ferien wie geplant und vorbereitet angelaufen. Das berichten von den drei Schulleitungen Oberstudiendirektor Carlo Götz (TFS) sowie Ursula Teichtmann (Steige-Grundschule) und Tanja Ehrhard (Dr.-Weiß-Grundschule). "Da die Kinder immer eine Maske tragen müssen, findet der Unterricht bis maximal 13 Uhr statt" berichtet Rektorin Teichtmann. Nachmittags ist kein Unterricht, aber betreut werden Kinder nach wie vor an vier Tagen am Nachmittag bis 16 Uhr. Teichtmann: "Wir freuen uns über die volle Besetzung. Die Kinder genießen die vielen Gespräche untereinander, es ist nicht mehr so gespenstig leer." Auch Carlo Götz berichtet davon, dass von den 550 TFS-Schülern jetzt viele sagten, wie sehr sich sich freuten, wieder in die Schule zu dürfen. Zuvor sei dies doch eher als eine Pflicht empfunden worden. "Wir hatten keine Rückfragen von Eltern, weil wir schon vor den Ferien engen Kontakt hatten beim Zurückgeben der Wochenaufgaben" resümiert Tanja Ehrhard. Vorbereitung und Schulstart klappten erwartungsgemäß, die 280 Dr.Weiß-Schüler freuen sich und nutzen auch die Turnhalle wieder, können aber bislang nicht im Musikunterricht singen. Aktuell erstellt auch die Dr.Weiß-Schule die Anforderung für Unterstützungslehrkräfte im Rahmen eines Pilotprogramms "bridge the gap". Damit möchte das Land mit 550 Planstellen für 4 500 Schulen Wissenslücken des Corona-Homeschooling überbrücken. (fhs)



Zwar ist dies mit Mehraufwand für die Lehrer verbunden, Hanke sieht aber in dieser Begleiterscheinung der corona-bedingten Veränderungen an den Schulen seither einen Vorteil: "Kinder können so die Unterrichtsinhalte alle nachschauen, etwa wenn sie krank sind."

Hanke und das Realschulkollegium haben allerdings festgestellt, dass manche Schüler durch den ausschließlich zu Hause erhaltenen Unterricht Lernlücken aufweisen.

Hanke freut es daher, dass an der Realschule bereits nächste Woche mit Hilfe des Projekts "Talent – Schüler helfen Schülern" 1:1- beziehungsweise 1:2-Nachhilfe möglich sein wird. So können jetzt sofort unterstützende Maßnahmen angeboten werden und nicht erst nach Erhalt angekündigter Bundesfördermittel, die noch nicht alle Schulen erhalten haben.

Die pädagogischen Details einmal beiseite gelassen stellt Hanke fest, dass allgemein Schüler und Lehrer "dankbar" seien, dass Begegnungen im gewohnten Rahmen wieder möglich sind - "Schüler unserer Mittelstufe hatten die Hälfte ihrer Mitschüler seit dem 16. Dezember – also seit sechs Monaten – nicht mehr direkt gesehen." Auch am Hohenstaufen-Gymnasium merkt Direktorin Anja Katzner, dass "die Grundstimmung sehr positiv ist und dass das Leben an die Schule zurückkehrt". Es sei einfach mehr los im Haus im Vergleich zu der Zeit, in der nur in halben Gruppen wechselweise unterrichtet wurde.

Der Start nach den Ferien war trotz der späten ministeriellen Mitteilung am Freitagabend um 18.13 Uhr gut vorbereitet vonstatten gegangen, wenngleich sich noch Details einpendeln müssten wie etwa die Tatsache, dass wegen der Tests mehr Unterrichtszeit als bisher dafür verbraucht wird. Denn einerseits dauere der Schnelltest länger, wenn 28 statt zuvor 14/15 Schüler getestet werden.

Andererseits erfordere es mehr Zeit, die Dokumente auszustellen, die Schüler nach den Schultests 60 Stunden lang als "Corona-negativ"-Nachweis auch ausserhalb der Schule etwa zur Teilnahme am Sport oder bei Veranstaltungen vorzeigen können.

Eberbachs geschäftsführender Schulleiter Udo Geilsdörfer bestätigt, dass diese Tests auch an der von ihm geleiteten Gemeinschaftsschule stark nachgefragt seien.

Wie bereits berichtet, hat die Organisation des Schulstarts nach den Ferien an der GSE gut geklappt, und auch das Bereitstellen der Tests durch die Stadt Eberbach funktioniere routiniert.

An der GSE hatten die Schüler bislang fünf Wochen Wechselunterricht, bei dem neuer Stoff in der Anwesenheit in der Schule vermittelt und beim Homeschooling übend vertieft wurde. Um tatsächlich alle 212 GSE-Schüler auf den gleichen Stand zu bringen, findet wie berichtet an der GSE diese Woche nochmals Wechselunterricht statt, so dass erst ab 14. Juni Gleichstand für alle gilt.

Auch Geilsdörfer nennt einen Aspekt, bei denen sich die Coronaumstände als günstig heraus gestellt haben: Wegen der Schülerkleingruppen habe man individueller auf den Lernstand eingehen können, und es habe sich schon bei der "Kommunikationsprüfung" Englisch-Mündlich im März gezeigt, dass die diesjährigen Absolventen so gut wie fast noch nie vorbereitet gewesen seien.

Geilsdörfer rechnet damit, dass sich dies beim Start der Abschlussprüfungen für Real- und Hauptschulen vom Dienstag mit Deutsch sowie heute, Donnerstag, mit Mathe erneut herausstellen wird.