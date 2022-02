Eberbach. (pol/mün) Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag im Eberbacher Ortsteil Rockenau wurde der 62 Jahre alte Bewohner verletzt. Das erklärt die Polizei auf Nachfrage.

Der Dachstuhl des Gebäude brannte aus und stürzte später in Teilen ein. Der allein in dem Gebäude lebende Mann wurde von den Rettungskräften mit einer Rauchgasvergiftung aus dem Haus gerettet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 7.25 Uhr brach das Feuer in dem Haus erneut aus, so dass die Löscharbeiten am Dienstagmorgen weiter andauern.

Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf mindesten 200.000 bis 250.000 Euro.

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 08.44 Uhr