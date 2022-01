Hirschhorner Fastnachtsumzug 2019: Die Prinzengarde in Hochform. Archivfoto: Stefan Weindl

Von Martina Birkelbach

Hirschhorn. Im ersten Teil unserer Serie "Fastnacht ohne Fastnacht" haben wir mit Klaus-Jürgen Ehret (Foto: privat), Präsident der Carnevalgesellschaft Hirschhorner Ritter (CGHR) gesprochen.

Zum zweiten Mal Fastnacht ohne Fastnacht. Hätten Sie sich das nach der letzten abgesagten Kampagne vorstellen können und wie sehr belastet das Sie persönlich und die ganze Gruppe?

Wir waren fest mit der Planung der Saalfastnacht 2022 beschäftigt, hatten alles mit der Stadtverwaltung soweit geregelt und haben dann (zwangsweise) erst in der Woche vor dem Kartenvorverkauf abgesagt. Im Sommer, bei den niedrigen Ansteckungszahlen, waren alle guter Hoffnung, die Kampagne 2022 und unser Jubiläum durchführen zu können.

Von Belastung will ich nicht reden. Oberstes Ziel ist gesund zu bleiben und gerüstet zu sein für kommende Aufgaben.

Für das Jubiläumsjahr haben wir uns noch einiges vorgenommen. Vielleicht gelingt uns am Fastnachtssonntag eine interne Open-Air-Veranstaltung, um auch unseren Jubiläumsorden an die Aktiven im passenden Rahmen auszugeben.

Steckt der Fastnachter trotzdem noch in ihrem Blut?

Ich bin seit neununddreißig Jahren aktiv bei den Hirschhorner Rittern und seit fast siebenundzwanzig Jahren erster Vorsitzender und Präsident. Corona wird mir meine Begeisterung für Fastnacht und Brauchtumspflege nicht nehmen.

Träumen Sie manchmal von einer Prunksitzung?

Nein, im dritten Coronajahr bin ich nur noch Realist und plane unsere künftigen Veranstaltungen anhand der ständig wechselnden Möglichkeiten.

Gleichwohl habe ich kürzlich an die ursprünglich vorgesehene Prinzenpaar-Proklamation und unser 55-jähriges Vereinsjubiläum gedacht.

Wann hatten Sie das letzte persönliche Treffen im Verein?

Unsere letzte offizielle Veranstaltung – die Outdoor-Kampagne-Eröffnung – fand am 12. November 2021 statt.

Wer trainiert oder probt derzeit in Präsenz?

Alle Gruppen haben die Trainingstätigkeit eingestellt. Ich habe gehört, dass einzelne Personen aus Gruppen, nach 2G-Plus privaten Kontakt haben.

Wie schwierig ist es, die Mitglieder trotzdem zu halten?

Derzeit verzeichnen wir eine normale Fluktuation. Ich vermute, dass ein Start 2022 ohne nennenswerte Verluste bei den Aktiven erfolgen kann. Je länger wir darauf warten müssen, desto schwieriger wird es jedoch gerade bei Kindern und Jugendlichen.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Ich vermisse gewohnte Abläufe im Jahreskreis, auch Treffen mit Personen und Gruppen. Ich wünsche mir Normalität und dass unser Verein die Pandemie unbeschadet übersteht.

Herr Ehret, Danke für das Gespräch!