Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Etwas lacht, etwas weint in ihr, wenn sie zum Jahresende einen Schlussstrich unter fast sieben Jahre Naturpark Neckartal-Odenwald zieht und sich als Geschäftsführerin verabschiedet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dieses weinende Etwas allerdings stärker, das zu verbergen will Cordula Samuleit beim Abschiedsgespräch im Naturparkzentrum nicht so recht gelingen. Es war ja auch nicht so, dass ihre Entscheidung, die Region zu verlassen und am 1. Januar die Leitung der Unteren Forstbehörde in Esslingen zu übernehmen, sich gegen ihre Arbeit hier gerichtet hätte: Die hat sie gern gemacht – und so, dass sie davon ausgehen kann, "ein anständiges Haus zu hinterlassen". "Aber als Ehepaar", nennt die 54-Jährige private Gründe, "muss man immer für zwei denken". Ihr Mann, Dr. Dieter Münch, ist seit Sommer in Stuttgart an leitender Stelle im Ministerium Ländlicher Raum beschäftigt. "Und wenn man mit Mitte fünfzig noch mal was Neues anfangen will, war eh klar: entweder beide oder keiner".

Was die Forstdirektorin hier gern, was sie ungern zurücklässt, wie ihre persönliche Bilanz als Chefin im Thalheimschen Haus aussieht, und warum diesen Job lange Zeit niemand machen wollte, weil ihn die Forstleute als Abstellgleiswahrnahmen: Cordula Samuleit erklärt es.

Diese Wehmut jetzt zum Abschied, "wenn ich in Esslingen bin, wird sich die Stimmung wieder drehen", ist die taffe Forstbeamtin mit der notorisch guten Laune überzeugt. Sie freut sich auf neue Aufgaben, auf neue Menschen, darauf, "das Objekt Wald wieder um mich zu haben: Das wird spannend!" Was ihr schwer fällt, ist, dass sie dafür ihr Eberbacher Team zurückzulassen muss, "dieses super Team in Geschäftsstelle und Werkstatt", ihre Naturpark-Landschaft, ihr in "15 Jahren gewachsenes" Netzwerk, überhaupt: die Menschen.

Soll sie herauspicken, was sie garantiert nicht vermissen wird, muss sie dagegen lange nachdenken. Mit Stacheln im Fleisch kennt Samuleit nämlich kein Pardon: "Die werden gezogen!" lacht sie. Sofern sie sich im eigenen Einflussbereich lösen lassen, werden Probleme direkt angegangen. Deswegen ist die Naturpark-Chefin auch überzeugt, dass es nicht in ihrer Macht gestanden hätte, ihre Arbeit hier irgendwie effizienter zu gestalten: "Weil es im Regierungspräsidium Freiburg am für uns zuständigen Personal mangelt".

Trotzdem: Die Wochenendarbeit hier wird sie gerne los, Samuleit empfand sie als belastend. "Nicht inhaltlich, Naturparkmärkte waren schöne, wenn auch extrem anstrengende Termine!" Sondern weil die ihr weniger Regenerationszeit übrig ließ.

Als Cordula Samuleit vor sieben Jahren die Nachfolge von Manfred Robens antrat, tat sie das ihren Worten zufolge nur widerwillig. "Ich habe mich gewehrt". Aktiv beworben hatte sich für den Naturpark-Posten damals niemand, eine Zeit lang blieb der Chefsessel im Thalheimschen Haus sogar unbesetzt.

Heute ist die Situation eine andere: Samuleits Nachfolge ist längst geregelt. "Die Zeichen ändern sich gerade – wenn auch in forstlicher Geschwindigkeit". Warum dieser Job leitende Forstleute regelrecht abgeschreckt hat? "Weil er in der Forstverwaltung nicht richtig wahrgenommen wurde. Man war da nur das fünfte Rad am Wagen". Laut Samuleit eine Folge der heftigen Diskussionen zwischen Naturschutz und Forstverwaltung in den 1970er- und 80er-Jahren darüber, "wer für was im Naturschutz zuständig ist". In dieser Zeit sei die Verantwortung der Forstverwaltung für die Naturparke entstanden. "Aber die hat diese Aufgabe nie wirklich angenommen". Naturschutz habe nicht in den Betrieb gepasst, "die Wertschätzung des Naturpark-Geschäftsführers in der eigenen Forstfamilie war unterentwickelt. Und in Unkenntnis der Aufgaben, die einen erwarteten, war der Ruf schlecht". Samuleit sieht darin ein Versäumnis der Forstverwaltung.

Nach ihrer Darstellung begann sich das Blatt erst zu wenden, als die zwei großen Schwarzwälder Naturparke auf den Plan traten: Die konnten ein anderes Gewicht in die Waagschale werfen, "da haben sich erstmals Leute aktiv hinbeworben". Den Ausschlag für die gewandelte Wahrnehmung gab laut Samuleit, dass das politische Potenzial von Naturparkarbeit nun stärker hervortrat. "Naturparke sind mit einem hohen Flächenanteil im politischen Raum vertreten, sie können als Vereine politisch aktiv werden".

Als Ergebnis dessen und der stabiler gewordenen Rahmenbedingungen sieht die Forstdirektorin auch ihre eigene Erfolgsbilanz: "Ich hab’ das Gefühl, den Naturpark Neckartal-Odenwald aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu haben". Samuleit ist sich sicher, "alle sich bietenden Chancen ergriffen zu haben", und dass "hier jetzt viel mehr geht als früher".

Für und mit Andreas Kreutz, der nach ihr das Haus führen wird, bereitet die künftige Chefin der Unteren Forstbehörde in Esslingen einen geordneten Übergang vor. So, wie sie das bei ihrem eigenen Einstieg hier auch erfahren durfte.