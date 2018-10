Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am heutigen Dienstag um 11 Uhr hätte Michael Rosenits den Termin beim Landessozialgericht in Stuttgart gehabt. Der Prozess wird nicht stattfinden. Wie Rosenits erklärt, wurde ihm seitens des Landessozialgerichts nahe gelegt, die Klage zurückzuziehen, da diese keine Aussicht auf Erfolg habe. Vielmehr müsste er sich an den eigentlichen Bildungsträger wenden und hier die Rechte seiner Tochter einfordern. Der Landkreis habe seine Schuldigkeit getan.

Michael Rosenits, der Vater der am Rett-Syndrom erkrankten Celine hatte vier Jahre gekämpft, ein persönliches Budget für eine "Fachkraft für Kommunikation" für seine Tochter im Kindergarten zu bekommen. Das Sozialgericht Mannheim wies kürzlich eine Klage diesbezüglich ab. Rosenits ging in Revision, am heutigen 30. Oktober wäre der Fall beim Landessozialgericht in Stuttgart neu behandelt worden.

Inzwischen besucht die Siebenjährige die Winterhauchschule in Schollbrunn; sie geht in eine Außenklasse der Diakonie Mosbach. Ein neuer Antrag für eine "Kommunikationsassistenz" läuft, diesmal für die Schule und diesmal beim Neckar-Odenwaldkreis. Da die Familie inzwischen von Eberbach nach Neckargerach umgezogen ist, haben sich die zuständigen Kreise geändert: vom Rhein-Neckar-Kreis hin zum Neckar-Odenwald-Kreis.

Die 450-Euro-Kraft, die Cellys Eltern im Sommer vergangenen Jahres eingestellt haben, zahlen sie aus eigener Tasche.

Wichtig ist dem Vater, dass es dabei, nicht nur um eine einfache Kommunikationsassistenz geht, sondern "um den kompletten Ersatz der Lautsprache". Celly kann sich nur mit dem hochkomplexen "Tobii12+" überhaupt verständigen. Dieser Sprachcomputer muss ständig neu programmiert werden.

Auch wenn die Klage beim Landessozialgericht zurückgezogen wurde, Michael Rosenits kämpft weiter für seine schwerkranke Tochter: "Dieses Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeiten ist mehr als bezeichnend und eines Sozialstaats unwürdig. Inklusion fängt bei der Kommunikation an. Selbstverständlich werden sich die handelnden Entscheidungsträger weiterhin kritische Nachfragen von mir gefallen lassen müssen."